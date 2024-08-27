Россия второе утро подряд нанесла удары по Украине, есть погибшие

В ночь на вторник, 27 августа, российская армия - уже второе утро подряд - подвергла Украину массированному удару ракетами и дронами. Воздушные силы ВСУ предупредили, что с авиабазы в российском городе Энгельс взлетели несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В свою очередь украинские Telegram-каналы сообщили о ракетах, которые вошли в воздушное пространство страны с юга и северо-востока и летели главным образом в направлении западных областей. В частности, были нанесены удары баллистической ракетой по Кривому Рогу Днепропетровской области, а также тремя гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“ по западу Украины.

Кроме того, Воздушные силы Украины ВСУ предупредили о беспилотниках над Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Житомирской областями.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что в Кривом Роге в результате удара российской ракеты по отелю в центре два человека погибли, пять были ранены и еще два могут находиться под завалами. Во время атаки были повреждены шесть магазинов, четыре многоквартирных дома и восемь автомобилей.

В Запорожье два человек погибли и четверо ранены

В Запорожье в результате ночного налета дронов два человека - мужчина и женщина - погибли и четверо были ранены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его данным, по территории Запорожья и Запорожского района россияне нанесли семь ударов беспилотниками.

Накануне РФ нанесла массированный удар по энергосистеме Украины

Ночью и утром 26 августа Россия нанесла массированный удар по инфраструктуре Украины, в основном целясь в энергетические объекты. Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что по 15 регионам страны было выпущено 236 ракет и дронов, большую часть из которых сбила ПВО.