Расписание | Паралимпийские игры на Delfi TV: помимо выступлений эстонских спортсменов, будут показаны регби на колясках, парабадминтон, парапауэрлифтинг и многое другое
С 28 августа по 8 сентября в Париже пройдут 17-е летние Паралимпийские игры. Впервые эстонские телезрители смогут увидеть прямую трансляцию с комментариями на эстонском языке на Delfi TV. В эфире будут не только выступления пяти эстонских спортсменов, но и трансляции других захватывающих дисциплин.
Все трансляции будут вестись бесплатно в сотрудничестве с Министерством культуры Эстонии и компанией Levira.
Комментировать будут Индрек Петерсоо, Тимо Тарве, Прийт Аавик (плавание), Рихо Ярвеляйнен (триатлон), Яан Лоренс (регби), Аллар Хинт (теннис) и многие другие, включая экспертов в своей области. Соревнования по метанию диска, где выступит Эгерт Йыесаар, вместе с Тарве будет комментировать Герд Кантер.
Церемонии открытия и закрытия также будут показаны параллельно на канале ETV.
Расписание трансляций на Delfi:
Среда, 28 августа
21.00 Церемония открытия
Четверг, 29 августа
10.30-13.30 Плавание (Сюзанна Каул, заплыв на 50 м вольным стилем в классе S10 в 12.18)
18.30-22.30 Финальные заплывы (возможный финал Сюзанны Каул в 20.43)
Пятница, 30 августа
10.30-13.00 Плавание (Робин Ликсор, 100 м брассом в классе SB8 в 12.24)
18.35-22.30 Вечерние заплывы (Робин Ликсор, возможный финал в 21.05)
Суббота, 31 августа
10.30-13.15 Парагребля
14.45-16.00 Бочча(женщины BC3, спортсмены с тяжелыми формами инвалидности)
19.50-23.00 Легкая атлетика
Воскресенье, 1 сентября
9.05-14.10 Женский триатлон в классе PTS5 (Лаура-Лийс Юурсалу)
Понедельник, 2 сентября
13.00-16.00 Парабадминтон
20.30-22.45 Смешанный финал по регби на колясках
Вторник, 3 сентября
10.00-13.00 Голбол
20.00-23.15 Легкая атлетика
Среда, 4 сентября
14.25-19.00 Велогонка
Четверг, 5 сентября
14.30-18.00 Теннис на колясках (финалы в женском парном и в классе „Quad“)
20.00-23.10 Легкая атлетика (Эгерт Йыесаар, метание диска в классе F64/F44 в 20.04)
Пятница, 6 сентября
10.30-12.30 Утренние заплывы (Сюзанна Каул, 100 м на спине, в классе S10)
14.30-19.30 Теннис на колясках (финалы в мужском парном и женском одиночном разрядах)
18.30-20.30 Вечерние заплывы
20.30-23.00 Волейбол сидя, мужчины, финал
Суббота, 7 сентября
18.30-22.30 Плавание (Матс Топкин, 50 м на спине в классе S4, возможный финал в 19.54)
21.00-23.00 Футбол для незрячих, мужской финал
22.30-00.30 Баскетбол на колясках, мужской финал
Воскресенье, 8 сентября
10.00-13.00 Парапауэрлифтинг (мужчины 107 кг, женщины 86 кг)