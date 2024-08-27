Расписание | Паралимпийские игры на Delfi TV: помимо выступлений эстонских спортсменов, будут показаны регби на колясках, парабадминтон, парапауэрлифтинг и многое другое

Все трансляции будут вестись бесплатно в сотрудничестве с Министерством культуры Эстонии и компанией Levira.

Комментировать будут Индрек Петерсоо, Тимо Тарве, Прийт Аавик (плавание), Рихо Ярвеляйнен (триатлон), Яан Лоренс (регби), Аллар Хинт (теннис) и многие другие, включая экспертов в своей области. Соревнования по метанию диска, где выступит Эгерт Йыесаар, вместе с Тарве будет комментировать Герд Кантер.

Церемонии открытия и закрытия также будут показаны параллельно на канале ETV.

Расписание трансляций на Delfi:

Среда, 28 августа

21.00 Церемония открытия

Четверг, 29 августа

10.30-13.30 Плавание (Сюзанна Каул, заплыв на 50 м вольным стилем в классе S10 в 12.18)

18.30-22.30 Финальные заплывы (возможный финал Сюзанны Каул в 20.43)

Пятница, 30 августа

10.30-13.00 Плавание (Робин Ликсор, 100 м брассом в классе SB8 в 12.24)

18.35-22.30 Вечерние заплывы (Робин Ликсор, возможный финал в 21.05)

Суббота, 31 августа

10.30-13.15 Парагребля

14.45-16.00 Бочча(женщины BC3, спортсмены с тяжелыми формами инвалидности)

19.50-23.00 Легкая атлетика

Воскресенье, 1 сентября

9.05-14.10 Женский триатлон в классе PTS5 (Лаура-Лийс Юурсалу)

Понедельник, 2 сентября

13.00-16.00 Парабадминтон

20.30-22.45 Смешанный финал по регби на колясках

Вторник, 3 сентября

10.00-13.00 Голбол

20.00-23.15 Легкая атлетика

Среда, 4 сентября

14.25-19.00 Велогонка

Четверг, 5 сентября

14.30-18.00 Теннис на колясках (финалы в женском парном и в классе „Quad“)

20.00-23.10 Легкая атлетика (Эгерт Йыесаар, метание диска в классе F64/F44 в 20.04)

Пятница, 6 сентября

10.30-12.30 Утренние заплывы (Сюзанна Каул, 100 м на спине, в классе S10)

14.30-19.30 Теннис на колясках (финалы в мужском парном и женском одиночном разрядах)

18.30-20.30 Вечерние заплывы

20.30-23.00 Волейбол сидя, мужчины, финал

Суббота, 7 сентября

18.30-22.30 Плавание (Матс Топкин, 50 м на спине в классе S4, возможный финал в 19.54)

21.00-23.00 Футбол для незрячих, мужской финал

22.30-00.30 Баскетбол на колясках, мужской финал

Воскресенье, 8 сентября