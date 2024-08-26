В сеть утекли данные о пересечении границы россиянами за последние 10 лет

По данным журналистов, в базе значатся фамилия, имя, отчество человека, дата и место, где он пересёк границу, транспортное средство, на котором была пересечена граница, а также пункт назначения.

Захаров назвал публикацию крупнейшей утечкой данных ФСБ. Он опубликовал скриншоты со справкой о пересечении границы миллиардером Романом Абрамовичем (на частном самолете в 2020 году) и секретарём Совета безопасности Николаем Патрушевым (на самолете спецотряда „Россия“ также в 2020 году). Они оба летали в Женеву. Достоверность базы журналист проверил, найдя в ней данные о своих передвижениях.

Рождественский считает, что информация могла быть украдена и у других российских служб. „По содержанию все те же данные есть и в базе погранслужбы, и в куда более доступной „Магистрали“ [базе МВД. – РС]“, пишет он.

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