ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (915-й день) | В Белгородской области принято решение о закрытии въезда в еще три приграничных села

Российская армия нанесла масштабный удар по Украине, атаке подверглись 15 областей. Владимир Зеленский, назвавший эту атаку одним из самых больших ударов, заявил, что российские войска запустили более сотни ракет разных типов и около сотни дронов „Шахед“. „Путин себе не изменяет: это больное существо — всем уже давно понятно“, — добавил Зеленский.

Глава украинского Минобороны Рустем Умеров после российского удара заявил, что „Украина готовит свои ответы“. „Оружие собственного производства“, — уточнил он.

В результате атаки известно о пяти погибших — в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской и Харьковской областях. Еще десятки человек в разных регионах пострадали при атаках.

Зеленский заявил, что российские военные применили сегодня по меньшей мере 127 ракет и 109 дронов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел заседание ставки, посвященное восстановлению энергетики после сегодняшней атаки, которая стала одного из крупнейших с начала войны. По его словам, российские военные выпустили по меньшей мере 127 ракет и 109 дронов.

Зеленский добавил, что в некоторых областях гражданские объекты были атакованы кассетными боеприпасами. Из-за этого сначала необходима работа саперов, прежде чем энергетики возьмутся за ремонт.

В Киеве в результате атаки российских войск получили ранения три человека, включая пятимесячного ребенка, сообщили в МВД Украины. Силы ПВО уничтожили „примерно полтора десятка ракет“ и около 15 беспилотников, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. В Одессе — семь пострадавших, включая двух детей восьми и десяти лет, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. В Сумской области поврежден объект железнодорожной инфраструктуры, ранен помощник машиниста. Также повреждения в результате удара получила Киевская ГЭС, сообщили украинские телеграм-каналы. По их данным, повреждена проезжая часть дамбы ГЭС и машинный зал станции.