Трусы, печенье и колбаса. Раненые под Курском солдаты армии РФ заполняют госпитали

Подмосковные военные госпитали заполнены ранеными из Курской области, стало известно Delfi. Среди них есть как контрактники, так и мобилизованные, и срочники. Российское Минобороны, в ведении которого находятся госпитали, не способно обеспечить раненых самым необходимым - одеждой, предметами личной гигиены, продуктами питания. Не хватает даже постельного белья. Все это собирают волонтеры и развозят по больницам.