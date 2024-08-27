Новости России
27.08.2024, 07:55

Трусы, печенье и колбаса. Раненые под Курском солдаты армии РФ заполняют госпитали

 
Подбитый российский танк на обочине дороги недалеко от города Суджа, Россия, Курская область, август 2024 года
Подбитый российский танк на обочине дороги недалеко от города Суджа, Россия, Курская область, август 2024 года
ФОТО: AP | Scanpix

Подмосковные военные госпитали заполнены ранеными из Курской области, стало известно Delfi. Среди них есть как контрактники, так и мобилизованные, и срочники. Российское Минобороны, в ведении которого находятся госпитали, не способно обеспечить раненых самым необходимым - одеждой, предметами личной гигиены, продуктами питания. Не хватает даже постельного белья. Все это собирают волонтеры и развозят по больницам.

Как пишут пользователи чатов населенных пунктов, расположенных недалеко от военных больниц, некоторые из них „заполнены под завязку“ и никакой „помощи от волонтеров“ туда не поступает.

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