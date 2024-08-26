Правда ли, что в Ираке провели марши Иисуса в ответ на церемонию открытия Олимпиады в Париже?

„Проверено“ не нашло в авторитетных источниках свидетельств того, что подобная акция проводилась недавно в Ираке. О ней не писали ни крупные СМИ, ни религиозные организации этой страны, такие как патриархат Халдейской католической церкви , крупнейшей христианской церкви в стране. При этом патриархат в соцсетях осудил церемонию открытия Олимпиады в Париже, сравнив её с сожжениями Корана в Швеции в прошлом году.

Вместе с тем в Сеть попало большое количество фейков и вырванных из контекста новостей, касающихся церемонии открытия. „Проверено“ уже разбирало некоторые из них. В частности, вскоре после начала Игр интернет обошёл ролик, на котором толпа людей со свечами в руках поёт псалмы. Утверждалось, что это французские верующие, решившие „очистить“ страну после церемонии открытия Игр. Как потом выяснилось, видео было снято в 2022 году в Лурде, центре христианского паломничества.

Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже вызвала широкий резонанс со стороны религиозных деятелей , консервативных политиков и активистов со всего мира. Основными триггерами такой реакции стало шоу с участием дрэг-артистов, в котором многие усмотрели пародию на роспись Леонардо да Винчи „Тайная вечеря“ (по поводу того, задумывалась ли именно она, комментарии организаторов и участников разошлись ), а также безликий наездник, которого сочли воплощением одного из всадников Апокалипсиса.

10 и 11 августа, накануне и в день проведения церемонии закрытия Олимпиады в Париже, Telegram-каналы сообщили, что в Ирак е в ближайшее время планируют повторить марш Иисуса, проведённый ранее в ответ на церемонию открытия Игр. К публикациям прилагалось 35-секундное видео, якобы запечатлевшее первое из двух шествий. На нём люди в униформе с огромным изображением Иисуса Христа маршируют под звуки религиозного гимна по улице некоего города.

На вирусном ролике можно увидеть логотип Instagram и отметку, указывающую, по всей видимости, на аккаунт, из которого было взято видео.

Действительно, 27 июля, на следующий день после церемонии открытия парижской Олимпиады, пользователь @thejkeffect (у него более 100 000 подписчиков в Instagram) опубликовал видео, впоследствии ставшее вирусным. Текст в публикации гласил: „Свидетельство силы веры! Станьте свидетелями силы веры! В замечательном проявлении преданности иракский народ прошёл вместе, возвысив свои голоса в унисон, провозглашая: „Иисус — царь!“ Этот невероятный момент демонстрирует глубокую связь страны с христианством. Несмотря на трудности, их вера остаётся непоколебимой. Пусть это будет свидетельством стойкости иракского народа и универсального языка любви и надежды, которые несёт христианство“.

Как видно, в тексте ничего не говорится об Олимпийских играх. Более того, обратный поиск в Google по одному из кадров видео приводит к множеству других постов, опубликованных в том числе двумя годами ранее. В частности, 2 июля 2022 года пользователь TikTok @catholic.marcos разместил тот же самый ролик с субтитром „Халдейские войска на иракском военном параде“. Музыкальное сопровождение в том ролике отсутствовало, а в версии 2024 года звучит песня Jesus Is King на музыку композиции O Fortuna из кантаты Карла Орфа Carmina Burana, не соответствующая ритму движения марширующих (вероятно, аудиодорожку наложили поверх видео). Исполнение напоминает аранжировку для хора под руководством Канье Уэста.

Что касается самого видеоряда, то анализ деталей на заднем плане (портрет погибшего командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, большой экран, пальмы) позволяет сказать, что видео было снято в городе Эль-Халис в мухафазе Дияла к северо-западу от Багдада. 23 июля 2022 года там прошёл военный парад, в котором приняла участие та же группа людей с крестами на чёрной одежде, что и на вирусном видео.