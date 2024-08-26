Правда ли, что в Ираке провели марши Иисуса в ответ на церемонию открытия Олимпиады в Париже?
В августе 2024 года по Сети разошлось видео, якобы снятое на массовом мероприятии ближневосточных христиан. Утверждалось, что устроители провели его в знак протеста против церемонии открытия парижских Игр. Мы проверили, корректно ли такое описание.
10 и 11 августа, накануне и в день проведения церемонии закрытия Олимпиады в Париже, Telegram-каналы сообщили, что в Ираке в ближайшее время планируют повторить марш Иисуса, проведённый ранее в ответ на церемонию открытия Игр. К публикациям прилагалось 35-секундное видео, якобы запечатлевшее первое из двух шествий. На нём люди в униформе с огромным изображением Иисуса Христа маршируют под звуки религиозного гимна по улице некоего города.
В Telegram это видео распространили такие каналы, как „Разговор обывателей на кухне“ (171 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Шейх Тамир“ (163 000), „Небожена“ (140 000), „Свежести“ (66 000) и „Осведомитель“ (53 000).
Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже вызвала широкий резонанс со стороны религиозных деятелей, консервативных политиков и активистов со всего мира. Основными триггерами такой реакции стало шоу с участием дрэг-артистов, в котором многие усмотрели пародию на роспись Леонардо да Винчи „Тайная вечеря“ (по поводу того, задумывалась ли именно она, комментарии организаторов и участников разошлись), а также безликий наездник, которого сочли воплощением одного из всадников Апокалипсиса.
Вместе с тем в Сеть попало большое количество фейков и вырванных из контекста новостей, касающихся церемонии открытия. „Проверено“ уже разбирало некоторые из них. В частности, вскоре после начала Игр интернет обошёл ролик, на котором толпа людей со свечами в руках поёт псалмы. Утверждалось, что это французские верующие, решившие „очистить“ страну после церемонии открытия Игр. Как потом выяснилось, видео было снято в 2022 году в Лурде, центре христианского паломничества.
„Проверено“ не нашло в авторитетных источниках свидетельств того, что подобная акция проводилась недавно в Ираке. О ней не писали ни крупные СМИ, ни религиозные организации этой страны, такие как патриархат Халдейской католической церкви, крупнейшей христианской церкви в стране. При этом патриархат в соцсетях осудил церемонию открытия Олимпиады в Париже, сравнив её с сожжениями Корана в Швеции в прошлом году.
На вирусном ролике можно увидеть логотип Instagram и отметку, указывающую, по всей видимости, на аккаунт, из которого было взято видео.
Действительно, 27 июля, на следующий день после церемонии открытия парижской Олимпиады, пользователь @thejkeffect (у него более 100 000 подписчиков в Instagram) опубликовал видео, впоследствии ставшее вирусным. Текст в публикации гласил: „Свидетельство силы веры! Станьте свидетелями силы веры! В замечательном проявлении преданности иракский народ прошёл вместе, возвысив свои голоса в унисон, провозглашая: „Иисус — царь!“ Этот невероятный момент демонстрирует глубокую связь страны с христианством. Несмотря на трудности, их вера остаётся непоколебимой. Пусть это будет свидетельством стойкости иракского народа и универсального языка любви и надежды, которые несёт христианство“.
Как видно, в тексте ничего не говорится об Олимпийских играх. Более того, обратный поиск в Google по одному из кадров видео приводит к множеству других постов, опубликованных в том числе двумя годами ранее. В частности, 2 июля 2022 года пользователь TikTok @catholic.marcos разместил тот же самый ролик с субтитром „Халдейские войска на иракском военном параде“. Музыкальное сопровождение в том ролике отсутствовало, а в версии 2024 года звучит песня Jesus Is King на музыку композиции O Fortuna из кантаты Карла Орфа Carmina Burana, не соответствующая ритму движения марширующих (вероятно, аудиодорожку наложили поверх видео). Исполнение напоминает аранжировку для хора под руководством Канье Уэста.
Что касается самого видеоряда, то анализ деталей на заднем плане (портрет погибшего командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, большой экран, пальмы) позволяет сказать, что видео было снято в городе Эль-Халис в мухафазе Дияла к северо-западу от Багдада. 23 июля 2022 года там прошёл военный парад, в котором приняла участие та же группа людей с крестами на чёрной одежде, что и на вирусном видео.
Судя по субтитрам и подписи под ещё одним видео, снятым в то же время в той же локации, на нём запечатлены бойцы 50-й бригады „Катаиб Бабилиюн“ Сил народной мобилизации Ирака. Она существует с 2017 года и позиционирует себя как христианская вооружённая сила. Запись разместил в своём аккаунте в Facebook командир подразделения Усама аль-Килдани.
При этом Халдейская католическая церковь не раз заявляла, что не имеет ничего общего с этим и другими вооружёнными формированиями, собранными по религиозному признаку. Вот и вскоре после июльского парада 2022 года представители организации осудили использование в нём христианской символики. Соответствующая публикация на сайте патриархата церкви проиллюстрирована кадром из вирусного видео.
При этом из-за разницы в датах публикации оригинального видео, которое впоследствии разошлось по соцсетям, и новостей о параде (начало и конец июля соответственно) при совпадении всех остальных деталей можно предположить, что автор ролика запечатлел лишь репетицию шествия. В пользу этой версии свидетельствует и выключенный экран на вирусном видео.
Таким образом, на вирусном ролике запечатлён не марш Иисуса против церемонии открытия Олимпиады в Париже, а марш, состоявшийся в Ираке в 2022 году (вероятно, на репетиции военного парада).
На русском языке видео с некорректной подписью впервые появилось 10 августа в 22:26 по московскому времени в Telegram-канале „Свежести“. Этот ресурс неоднократно фигурировал в разборах „Проверено“ как один из источников распространения дезинформации.
Итог: Неправда