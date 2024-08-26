Новый массированный удар по всей Украине. Что известно

Новый массированный удар по Украине стал самым интенсивным за те несколько недель, в которые украинские военные проводили наступление в Курской области, констатирует Reuters. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что противник „применил различные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, „Кинжалы““.

Россия резко усилила удары по украинской энергосистеме в марте, президент Путин связывал это с атаками украинских дронов на российские НПЗ и нефтебазы.

Российские власти также сообщили о налете украинских дронов на Саратов и соседний Энгельс, где находится авиабаза дальних бомбардировщиков (которые используются для ударов по Украине, уточняют украинские СМИ).

Минобороны России подтвердило, что утром 26 августа российские военные нанесли „массированный удар оружием большой дальности воздушного и морского базирования“, а также ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, якобы обеспечивающим работу украинского ВПК.

Сообщалось об отключениях электроэнергии и перебоях в подаче воды во многих городах, в том числе в части Киева. Россия атаковала энергетическую или другую критически важную инфраструктуру по меньшей мере в 10 регионах, подсчитал Reuters. По другим данным — в 15.

Погибли, по данным властей, по меньшей мере пять человек — в Волынской, Житомирской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Известно о 20 раненых.

По его словам, удар был „по большинству наших регионов, от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей“. „К сожалению, есть погибшие“, — добавил президент Украины.

„Это был один из самых больших ударов — комбинированный. Более сотни ракет разных типов и около сотни „шахедов“. И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру“, — заявил Зеленский.

В украинских СМИ появились сообщения, что под удар попала Киевская гидроэлектростанция. Украинский Forbes, ссылаясь на источник, пишет, что российские военные „целились“ в ГЭС, а издание „РБК-Украина“ цитирует главу „Центра противодействия дезинформации“ Андрея Коваленко: „Относительно плотины Киевской ГЭС — угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит — там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники“.

Областная военная администрация сообщает только, что повреждены два энергетических объекта в Киевской области — какие именно, не уточняется. Кроме того, согласно заявлению, 22 частных дома получили повреждения в результате падения обломков сбитых воздушных целей.

В Польше заявили, что рано утром в понедельник в воздушное пространство страны вошел некий объект.

„Скорее всего, это был беспилотник, так как траектория полета и скорость указывают на то, что это определенно была не ракета“, — сказал Reuters представитель оперативного командования Яцек Горышевский. По его словам, военные ищут этот объект и пока нельзя сказать, чей он — российский или украинский.

География нового российского удара была широка. Регионы, в которых были атакованы электроэнергетические объекты или критическая инфраструктура, включают Ровенскую и Волынскую области на северо-западе Украины, Хмельницкую область на юго-западе страны, Житомирскую на севере, Львовскую область на западе, а также Днепропетровскую, Кировоградскую и Винницкую области в центральной Украине, Запорожскую область на юго-востоке и Одесскую — на юге.

По данным властей, по меньшей мере в семи из этих регионов есть инфраструктурные объекты, которые уничтожены или по меньшей мере повреждены, отмечает Reuters.