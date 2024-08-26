Во время атаки РФ по Украине один из дронов, вероятно, залетел в воздушное пространство Польши

Сообщается, что речь не шла о ракете. Начальник оперативного командования генерал Мачей Клиш заявил, что, по всей видимости, речь шла о беспилотном летательном аппарате. Предположительно, он упал в районе приграничного города Тышовце, ведутся поиски объекта. Сообщается, что он пересёк воздушную границу в районе украинского города Червоноград Львовской области и исчез с экранов радаров, пролетев 25 км над польской территорией.

Под ударом, наряду с другими регионами Украины, утром в понедельник была и Львовская область, где были поражены объекты энергетики.

Генерал подчеркнул, что из-за „атмосферных условий“ не дал команду сбивать попавший на экраны радаров объект.

Ранее сообщалось, что Польша поднимала в воздух боевые самолёты для предотвращения потенциальных угроз воздушному пространству страны.

По данным украинской стороны, Россия утром в понедельник выпустила по Украине более 100 ракет и около 100 ударных беспилотников.

Ранее польские власти несколько раз сообщали о том, что в ходе российских ударов по Украине российские ракеты входили в воздушное пространство страны. Наиболее серьёзный инцидент произошёл в ноябре 2022 года. Тогда во время российской атаки по Украине произошёл взрыв в районе польского села Пшеводув, в результате которого погибли два человека. Расследование показало, что территорию Польши поразила ракета украинской системы ПВО, по всей вероятности, выпущенная по российской ракете.

О падении обломков российских беспилотников после атак по Украине несколько раз сообщали власти другой страны НАТО – Румынии.

В ходе российской атаки на Украину 26 августа погибли не менее пяти человек. Был поражён ряд объектов энергетики. Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на удар, вновь призвал страны Запада помогать Украине сбивать российские ракеты и беспилотники.

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