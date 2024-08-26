Путин и администрация Кремля извлекают выгоду из торговли сырьевыми материалами за счет Финляндии.

Так считает исследователь России Александр Коляндр, работающий в американском исследовательском центре CEPA .

Сырьевые материалы поступают из России в основном через железнодорожный пограничный переход Вайниккала в регионе Южная Карелия. На пограничном переходе Ниирала в Северной Карелии грузопоток значительно меньше.

В месяц через Вайниккала в Финляндию поступает в среднем до 3 500 грузовых вагонов. Для сравнения: через Ниирала за первое полугодие прошло 406 российских вагонов.

– Политическая выгода, которую Кремль получает от того, что торговля не полностью прекращена, заключается в том, что Россия не совсем изолирована, – говорит Коляндр в интервью Yle из Лондона.

По его словам, так Кремль может распространять мнение о западных политиках, которые больше заботятся о благосостоянии и экономике своих стран, чем о судьбе Украины.

– Я считаю, что это дает российской пропаганде политическое преимущество, – отмечает Коляндр.

В то время как объем импортируемого российского никеля на завод Nornickel в Харьявалта снизился в начале года на треть, импорт российских удобрений в первом полугодии, напротив, резко вырос.

В начале года импорт удобрений составил около 10,5 млн евро, тогда как за весь прошлый год общая стоимость была всего 5,5 млн евро. Доля российских удобрений среди всех импортируемых в Финляндию в начале года составила около 11 процентов.

Удобрения, продаваемые за границу, транспортируются из Вайниккала в порт Котка, где, по данным Yle, их загружает на корабли компания Fertilog Oy , имеющая российские корни.

Активная торговля с Россией возможна, поскольку сырьевые материалы, поступающие в Финляндию, не подпадают под санкции ЕС.

Финские политики лицемерны?

По мнению исследователя Александра Коляндра, финские политики могли бы, если бы захотели, прекратить покупку сырья у России.

Однако они этого не сделали, и ЕС этого не хотел и не требовал.