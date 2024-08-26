Мэр Нарвы: „Никого кризиса нет, но я ходатайствовал о круглосуточной работе погранпункта“

Репортер RusDelfi несколько дней подряд становилась свидетелем того, как после 23:00 на Петровской площади остается от одной до двух сотен человек. Люди, не успевшие пройти границу, составляют списки в надежде, что утром они смогут в том же порядке зайти в погранпункт, не пропуская перед собой тех, кто за деньги договаривается с местными людьми о том, что их без ожидания проведут на погранпункт.

В 22:50 24 августа на погранпункт, по словам людей из очереди, зашли те, кто приехал в Нарву и занял очередь до 14:00, а вот те, кто приехал позже, уже не успели перейти границу.

Многие из тех, кто остается в Нарве на ночь, не имеют возможности заселиться в отель и остаются ждать утра на Петровской площади. Волонтеры по доброй воле продолжают привозить им горячие напитки и перекус.

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„Я согласен с тем, что это - вина эстонской стороны“, - сказал Тоотс, имея ввиду ночные очереди у погранпункта. „Что касается дневных очередей, то об этом надо говорить с автобусными фирмами, чтобы они свои графики чуть-чуть двигали“, - прокомментировал Тоотс ситуацию. Он не считает дневные очереди кризисной ситуацией, так как люди, которые пересекают границу, заранее знают, что их ждет, и могут подготовиться. „Это искусственно возникшие очереди из-за того, что к границе подходят сразу несколько автобусов, к четырем часам дня очереди уже нет“, - уточнил мэр.

Напомним, что погранпукт „Нарва-1“ с 1 мая перешел на режим работы с 7:00 до 23:00 по решению правительства. После того, как с 8 августа пограничники начали постепенно вводить тотальную проверку пересекающих границу, очередь стала двигаться медленнее.

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