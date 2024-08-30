Жители Тойла в недоумении: почему высокоскоростной интернет проводят в пустые дачные кооперативы, а не к ним?

Волостная управа Тойла уже много лет представляет в Министерство экономики и коммуникаций таблицы приоритетных направлений и учреждений для развития широкополосного доступа. Например, сначала высокоскоростной интернет был проведен в Кохтла-Нымме и деревню Сака.

Однако последующее развитие событий было странным. В рамках третьего конкурса предложений, организованного Министерством экономики и коммуникаций, компания Corle OÜ получила грант на развитие сети высокоскоростного интернета в деревне Конью садоводческого товарищества „Койду“ (84 отдельных участка) и в деревне Валасте садоводческого товарищества „Серваяэре“ (40 отдельных участков).

Однако оба эти места - сезонные поселения, где люди не живут на постоянной основе и вряд ли подключатся к интернету в будущем.

А вот кто до сих пор остается без высокоскоростного интернета, так это жители волостного центра - поселка Тойла.

Не помогло и то, что в 2022 году, когда в Тойла и Вока меняли все уличное освещение, компании Enefit Connect было предложено проложить сетевой кабель параллельно с силовым кабелем уличного освещения - в той же траншее.

Однако в тот раз сетевой кабель не проложили, потому что девелопер счел инвестиции слишком дорогими несмотря на то, что земляные работы были полностью покрыты за счет другого проекта.

Старейшина волости Тойла Эве Эаст говорит, что в рыночных условиях высокоскоростной интернет в Тойла - местечка с населением около 1 000 человек - не появится, скорее всего, никогда.

„В своих отзывах о приоритетных регионах волость Тойла подчеркнула важность наличия широкополосного доступа в Тойла, так как у жителей Тойла есть серьезные проблемы с доступом к высокоскоростному интернету, а высокоскоростной интернет становится все более важным фактором наряду с развитием остальной среды для жизни. Однако, к сожалению, условия действующих мер финансовой поддержки позволяют девелоперам прокладывать сети там, где в них нет необходимости - где нет потребителей“, - говорит старейшина.