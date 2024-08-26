Агентство dpa: РФ могла готовить диверсию на базе НАТО в Германии

Временное усиление мер безопасности на базе ВВС НАТО в Гайленкирхене на западе Германии было вызвано информацией разведслужбы об угрозе диверсии, предположительно со стороны России. Об этом сообщило в понедельник, 26 августа, агентство dpa со ссылкой на источники в структурах безопасности.

По данным агентства, иностранная разведка предупредила власти ФРГ о „подготовительных действиях к диверсии - вероятно, российской - против базы НАТО с использованием беспилотника“. Собеседники dpa отметили, что эта информация была воспринята как „серьезное предупреждение“.

Уровень безопасности на авиабазе НАТО в Гайленкирхене 23 августа был повышен до второй позиции - „Чарли“ - из-за „потенциальной угрозы“ для Североатлантического альянса. Часть сотрудников была отправлена домой, а на территории военной базы были замечены несколько полицейских машин. В Гайленкирхене размещены самолеты-разведчики натовской системы раннего оповещения AWACS. 14 переоборудованных самолетов Boeing-707 контролируют воздушное пространство с целью раннего обнаружения возможных угроз.

Другие попытки диверсий на базах НАТО в Германии

Газета Süddeutsche Zeitung 14 августа сообщила о другой возможной попытке диверсии на авиабазе в Гайленкирхене: тогда записи видеокамер показали, что неизвестный перелез через ограждение, чтобы проникнуть на территорию военного объекта.

В то же время на военной базе в Кельне в ночь на 14 августа сработали датчики контроля воды, после чего было начато расследование по факту возможного отравления воды для бундесвера. Впоследствии проведенные многочисленные тесты не показали отклонений от нормы. Во время обхода территории базы была обнаружена дыра в заграждении.

Оба объекта были взяты под усиленное наблюдение. Сразу после инцидентов в Кельне и Гайленкирхене министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) призвал повысить бдительность и сообщил о пересмотре планов защиты доступа к территории военных баз.

Дроны над промышленными объектами ФРГ