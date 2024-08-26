Правда ли, что талисманом съезда Демократической партии США была объявлена надувная фигура „Свободу матке“?

В преддверии президентских выборов в ноябре многие американцы, участвующие в соцопросах, включают тему абортов и репродуктивных прав в число наиболее важных. С тех пор как в 2022 году Верховный суд США отменил федеральный закон, гарантирующий право на прерывание беременности, и передал регулирование на уровень штатов, 14 из них ввели полный или частичный запрет абортов без медицинских показаний. Как правило, сторонники Демократической партии считают , что услуги по охране репродуктивного здоровья должны быть доступны и гарантированы законом. Этой позиции последовательно придерживается и кандидатка в президенты от демократов Камала Харрис. Большинство приверженцев Республиканской партии выступают за полный или частичный запрет абортов. Кандидат от этой партии Дональд Трамп несколько раз резко менял свою позицию по этому вопросу, а в последнее время в борьбе за поддержку неопределившихся избирателей публично отверг некоторые радикальные идеи консерваторов.

18 августа 2024 года в русскоязычных Telegram-каналах распространились фотографии надувной фигуры внутриматочной спирали (ВМС), которую якобы установили в Чикаго в месте проведения национального съезда Демократической партии США. По утверждению авторов постов, арт-объект выбрали талисманом форума. Бывший член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич и политолог-американист Малек Дудаков уточнили, что многометровые надувные фигуры в виде матки расставили, чтобы символизировать полную победу феминизма.Авторы многих каналов добавили , что всем участникам съезда предлагают бесплатные медицинские аборты и проведение быстрой операции по кастрации, а на входе на мероприятие работает абортарий на колёсах, где „ежедневно убивают 25 детей и делают кастрацию десяткам мужчин и женщин. Подобные сообщения опубликовали каналы „ Небожена “ (145 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Шейх Тамир “ (125 000), „ Шейнин “ (93 000), „ Коза кричала “ (87 000) и др. Этой новостью также делились некоторые СМИ , развлекательные порталы , блоги и форумы .

Что касается надувной фигуры в форме ВМС, то она упоминается в статье The New York Post в заголовке и в одном предложении в самом конце текста: „Помимо передвижной клиники, другая группа, Americans for Contraception („американцы за контрацепцию“ — англ.), планирует установить надувную внутриматочную спираль высотой 18 футов под названием Freeda Womb“. Судя по постам организации в соцсети Х, фигура сначала стояла рядом с местом проведения выставки Into Act!on 2024, а потом переехала на площадь перед Федеральным центром им. Джона Ключински, в 4 км от места проведения съезда.

Также ошибочны утверждения , что аборты и вазэктомии делали на входе на съезд или прямо в месте проведения мероприятия. На 15-й секунде видео , которое Planned Parenthood опубликовала 20 августа в X, видно, что передвижная клиника располагается недалеко от места проведения выставки современного искусства Into Act!on 2024 . Она проходит примерно в 1 км от спортивной арены United Center, где состоялся съезд Демократической партии.

К большинству постов о съезде в Чикаго прилагался скриншот статьи американского таблоида The New York Post с заголовком „Бесплатные аборты и вазэктомии, на съезде в Чикаго поставят шестиметровую надувную ВМС по имени Freeda Womb“. Такая публикация появилась на сайте издания 18 августа в 02:57 по московскому времени. В ней действительно идёт речь про возможность сделать медикаментозный аборт или вазэктомию в Чикаго в первые два дня съезда демократов. Тем не менее в следующем предложении указано, что эту акцию проводит не партия, а некоммерческая организация Planned Parenthood , которая уже десятки лет занимается охраной репродуктивного здоровья в США. 15 августа Planned Parenthood написала в Х, что один из её автобусов, переоборудованных в передвижную клинику, отправляется в Чикаго для оказания бесплатных медицинских услуг 18 и 19 августа. Всем желающим пройти вазэктомию или сделать медикаментозный аборт предлагалось записаться через онлайн-форму . Ни в одном из твитов организации не был упомянут съезд Демократической партии или сделано уточнение, что процедуры доступны только его участникам, как сообщали , например, Клинцевич и Дудаков.

19 августа в Чикаго стартовал четырёхдневный съезд Демократической партии США — одно из ключевых предвыборных событий, в рамках которого делегаты официально номинируют кандидатов на должность президента и вице-президента, а те выступают с программными речами. Республиканцы провели аналогичное мероприятие месяцем ранее в городе Милуоки.

Как и Planned Parenthood, Americans for Contraception не имеет никакого отношения к Демократической партии США. На сайте организации написано, что она объединяет людей по всей стране — демократов, республиканцев и не состоящих ни в каких партиях, желающих отстаивать своё право на контрацепцию, которое, по мнению активистов, находится под угрозой. Надувную фигуру Freeda Womb организация впервые установила в общественном месте 5 июня 2024 года в Вашингтоне. В тот день в Сенате США представители Республиканской партии заблокировали закон о праве на контрацепцию, который бы закрепил право американцев покупать и использовать противозачаточные таблетки, презервативы и пр.

Судя по информации на сайте организации, Freeda Womb не символизирует полную победу феминизма, как утверждали российские Telegram-каналы, а привлекает внимание к проблемам доступности контрацепции в США, на которую покушаются сторонники правых идей: „Женщины не говорят о контрацепции и своих ВМС, и уж тем более не на публике, поэтому Freeda делает это за них“. На сайте Americans for Contraception есть карта штатов, в которых уже побывала Freeda Womb, а также график её перемещений на август (штаты Иллинойс и Огайо) и сентябрь (штат Нью-Йорк). К слову, фигура появляется не только в городах, где проходят мероприятия Демократической партии, — дважды её устанавливали недалеко от мест проведения митингов в поддержку Трампа (9 июня в Лас-Вегасе и 9 августа в Бозмане). В обоих случаях Telegram-каналы не публиковали посты, в которых называли надувную ВМС талисманом республиканского кандидата.

Появление передвижной клиники Planned Parenthood и надувной фигуры Americans for Contaception в Чикаго неслучайно совпало с днями проведения съезда Демократической партии. „В Чикаго приедут люди со всей страны, — пояснил доктор Коллин МакНиколас, главный врач филиала Planned Parenthood. — И мы, как поставщики медицинских услуг, должны сделать всё возможное, чтобы показать влияние хорошей и плохой политики“. Кроме того, некоторые жители соседних штатов приезжают в Иллинойс, чтобы сделать аборт, потому что в их штатах эта медицинская процедура запрещена. Так организации хотели предложить услуги по охране репродуктивного здоровья как можно большему количеству людей, в том числе тем, кто в обычной жизни лишён доступа к таким процедурам.

Таким образом, надувная фигура ВМС „Свободу матке“ не была талисманом съезда Демократической партии США в Чикаго, а организаторы мероприятия не предлагали участникам бесплатный аборт или вазэктомию. Организаторы этих акций — Planned Parenthood и Americans for Contraception — никак не связаны с Демократической партией. Активисты появляются в местах проведения крупных политических мероприятий, чтобы предложить свои услуги как можно большему количеству людей и привлечь внимание к будоражащей страну проблеме абортов.

Итог: Большей частью неправда