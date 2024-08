Правда ли, что талисманом съезда Демократической партии США была объявлена надувная фигура „Свободу матке“?

К большинству постов о съезде в Чикаго прилагался скриншот статьи американского таблоида The New York Post с заголовком „Бесплатные аборты и вазэктомии, на съезде в Чикаго поставят шестиметровую надувную ВМС по имени Freeda Womb“. Такая публикация появилась на сайте издания 18 августа в 02:57 по московскому времени. В ней действительно идёт речь про возможность сделать медикаментозный аборт или вазэктомию в Чикаго в первые два дня съезда демократов. Тем не менее в следующем предложении указано, что эту акцию проводит не партия, а некоммерческая организация Planned Parenthood , которая уже десятки лет занимается охраной репродуктивного здоровья в США. 15 августа Planned Parenthood написала в Х, что один из её автобусов, переоборудованных в передвижную клинику, отправляется в Чикаго для оказания бесплатных медицинских услуг 18 и 19 августа. Всем желающим пройти вазэктомию или сделать медикаментозный аборт предлагалось записаться через онлайн-форму . Ни в одном из твитов организации не был упомянут съезд Демократической партии или сделано уточнение, что процедуры доступны только его участникам, как сообщали , например, Клинцевич и Дудаков.

Что касается надувной фигуры в форме ВМС, то она упоминается в статье The New York Post в заголовке и в одном предложении в самом конце текста: „Помимо передвижной клиники, другая группа, Americans for Contraception („американцы за контрацепцию“ — англ.), планирует установить надувную внутриматочную спираль высотой 18 футов под названием Freeda Womb“. Судя по постам организации в соцсети Х, фигура сначала стояла рядом с местом проведения выставки Into Act!on 2024, а потом переехала на площадь перед Федеральным центром им. Джона Ключински, в 4 км от места проведения съезда.