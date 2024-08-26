Врачи потребовали от СК возбудить дело против сотрудников ФСИН, виновных в смерти Навального

„Очевидно, что смерть Алексея Навального произошла вследствие халатного исполнения сотрудниками ФСИН своих обязанностей“, — говорится в обращении, которое подписали 97 врачей.

Авторы письма ссылаются на недавнее постановление СК, которое опубликовала вдова оппозиционера Юлия Навальная. В нем утверждалось, что причиной смерти Навального в колонии стало „комбинированное заболевание: гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, осложнившееся развитием отека головного мозга, фибрилляции желудочков сердца, отека легких“.

По словам врачей, такие органные поражения развиваются при длительной „гипертонической болезни с выраженным повышением артериального давления“. При выявлении этих симптомов медики в колонии должны были назначить Навальному гипотензивную терапию и запретить отправлять его в штрафной изолятор.

„Однако гипотензивная терапия Алексею назначена не была, его продолжали регулярно отправлять в ШИЗО, несмотря на имеющиеся медицинские противопоказания, что в конечном итоге привело (согласно представленному постановлению) к развитию столь грозных осложнений гипертонической болезни, как отек легких, отек мозга, фибрилляция желудочков и смерть“, — заключают авторы обращения.

Аналогичное обращение врачебное сообщество направило президенту РФ Владимиру Путину. Его подписали 89 врачей. Вот что говорится в заявлении:

Мы, врачебное сообщество, неоднократно обращали Ваше внимание на необходимость предоставить Алексею Навальному доступ к квалифицированной медицинской помощи и на недопустимость повторных помещений Алексея в ШИЗО. Все наши обращения были спущены в нижестоящие инстанции, откуда мы получали лишь формальные ответы. Даже если допустить, что причина смерти Алексея Навального носит ненасильственный характер, Вы несете за нее ответственность, поскольку игнорировали экспертное мнение врачебного сообщества об угрозе для жизни, представляемой условиями содержания Алексея.

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