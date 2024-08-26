„Зайти на границу можно за 10-12 часов“: журналист о ситуации в Нарве(2)
Журналист Сергей Ковальченко в своем телеграм-канале поделился впечатлениями от ситуации на границе Нарва-Ивангород.
Немного статистики с российско-эстонской границы в Нарве. Очередь на Петровской площади на проход в Россию составляет около 300 человек и количество людей постоянно растет. По состоянию на 11.30 воскресенья 25 августа 2024 года, на погранпереход с эстонской стороны заходили те, кто встал в очередь в шесть часов вечера в субботу. Люди ночевали в Нарве. Записывались, оставляли дежурных. Сейчас на площади есть единственный туалет за 50 центов. Ни скорой помощи, ни бесплатных туалетов, ни раздачи воды – нет.
За четыре часа, что наблюдал за очередью, на эстонский погранпункт зашли примерно 80 человек. То есть люди, вставшие в очередь в девять часов утра, зайдут на границу (по самому консервативному подсчету) примерно через 10-12 часов. На улице жарко, люди стоят под солнцем и кучкуются ближе к погранпункту, где есть тень.
В этот раз не было видно людей, торгующих местами в очереди. Все стояльцы контролируют соседей и не пускают покупателей. Видимо, этот бизнес, процветавший в первые дни коллапса на границе, сошел на нет.
В очереди все те-же люди, которые ездят к своим родственникам. Есть финны и есть, по виду, итальянцы или испанцы. Для особо озабоченных могу сказать, что ни одного любителя „оторваться в Питере“ я не встретил. Может быть мне повезло, но все ехали в Россию по надобности. Немцы и другие представители стран старой Европы в ужасе от того, что они видят здесь. Как это повлияет на имидж Эстонии? Вопрос риторический, но кого это волнует?
Люди выходящие со стороны России свидетельствуют – на мосту „Дружба“ пусто. Проход границы из России в Эстонию занимает меньше часа. В сторону России из Эстонии, по их словам, мост тоже пустой.
Вывод: эффективность работы системы оценивается не наличием ошибок, а реакцией на ошибки. Эстонская сторона уже не первый месяц в одностороннем порядке не работает с одиннадцати вечера до семи утра и уже тогда было ясно, что это плохое решение, породившее очереди. Но вместо того, чтобы исправить ситуацию и начать работать круглосуточно, все продолжается.
Более того, совсем недавно Эстония ввела тотальный контроль за вывозимыми пожитками пересекающих границу. Теперь тут контролируют все сумки и чемоданы. Вдруг они привезут в Россию то, что поможет Путину воевать? И конечно все эти секретные военные вещи люди прут через границу в чемоданах, а не везут диппочтой из российских посольств. Тут тоже все очевидно. В итоге, людей пропускают „в час по чайной ложке“. Заставляют стоящих в очереди детей и стариков часами мокнуть под дождем или стоять под палящим солнцем. За пару недель можно было сделать выводы и вернуть выборочный контроль, но этого не делается. Значит именно так и нужно Таллинну.
А значит нужно было создать невыносимые условия для пересекающих российско-эстонскую границу. Отвратить их от таких поездок. При этом, формально граница открыта. Но как говорил Владимир Ильич Ленин: по форме правильно, а по существу издевательство. Я поздравляю тех, кто это сделал – у вас все получилось. Вы молодцы. С задачей справились и показали, кто вы на самом деле.
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