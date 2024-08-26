„Зайти на границу можно за 10-12 часов“: журналист о ситуации в Нарве

Немного статистики с российско-эстонской границы в Нарве. Очередь на Петровской площади на проход в Россию составляет около 300 человек и количество людей постоянно растет. По состоянию на 11.30 воскресенья 25 августа 2024 года, на погранпереход с эстонской стороны заходили те, кто встал в очередь в шесть часов вечера в субботу. Люди ночевали в Нарве. Записывались, оставляли дежурных. Сейчас на площади есть единственный туалет за 50 центов. Ни скорой помощи, ни бесплатных туалетов, ни раздачи воды – нет.

За четыре часа, что наблюдал за очередью, на эстонский погранпункт зашли примерно 80 человек. То есть люди, вставшие в очередь в девять часов утра, зайдут на границу (по самому консервативному подсчету) примерно через 10-12 часов. На улице жарко, люди стоят под солнцем и кучкуются ближе к погранпункту, где есть тень.

В этот раз не было видно людей, торгующих местами в очереди. Все стояльцы контролируют соседей и не пускают покупателей. Видимо, этот бизнес, процветавший в первые дни коллапса на границе, сошел на нет.

В очереди все те-же люди, которые ездят к своим родственникам. Есть финны и есть, по виду, итальянцы или испанцы. Для особо озабоченных могу сказать, что ни одного любителя „оторваться в Питере“ я не встретил. Может быть мне повезло, но все ехали в Россию по надобности. Немцы и другие представители стран старой Европы в ужасе от того, что они видят здесь. Как это повлияет на имидж Эстонии? Вопрос риторический, но кого это волнует?

Люди выходящие со стороны России свидетельствуют – на мосту „Дружба“ пусто. Проход границы из России в Эстонию занимает меньше часа. В сторону России из Эстонии, по их словам, мост тоже пустой.