Клуб Карла Якоба Хейна „Вальядолид“ потерпел поражение со счетом 0:3 от мадридского „Реала“, но, по мнению Defensa Central, эстонский вратарь блестяще справился со своей задачей и стал лучшим игроком в составе команды гостей.

Хейна похвалил и Перес, который смотрел матч на стадионе „Сантьяго Бернабеу“ вместе с владельцем „Вальядолида“ Роналдо. „У тебя хороший игрок, он действительно очень хороший вратарь“, — сказал Роналдо президент мадридского „Реала“.

По слухам, двукратный чемпион мира Роналдо сообщил своему бывшему боссу, что Карл Якоб Хейн выступает за „Вальядолид“ на правах аренды, а права на эстонского вратаря принадлежат лондонскому „Арсеналу“.

Обзор матча:

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