ВИДЕО | Двукратный олимпийский чемпион и норвежец переписывают историю мировых рекордов в легкой атлетике

Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд, преодолев планку на высоте 6,26 метра. Предыдущий рекорд - 6,25 метра - также принадлежал ему и был установлен на Олимпийских играх в Париже.

За Арманом Дюплантисом, преодолевшим 6,26 метра, последовали американец Сэм Кендрикс и грек Эммануил Каралис, которые взяли высоту 6 метров. Кендрикс добился успеха со второй попытки, а Каралис установил новый национальный рекорд, преодолев высоту с третьей попытки.

В воскресенье норвежский бегун Якоб Ингебригтсен установил новый мировой рекорд на дистанции 3000 метров, преодолев ее за 7:17,55. Предыдущий рекорд (7:20,67) принадлежал кенийцу Даниелю Комену и держался 28 лет.

Эстонец Расмус Мяги занял пятое место в беге на 400 метров с барьерами, показав результат 47,97. Этот забег стал третьим лучшим в его карьере. Победу одержал норвежец Карстен Вархольм с временем 46,95, второе место занял француз Клеман Дюко (47,42), а третьим финишировал катарец Абдеррахман Самба (47,69).

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