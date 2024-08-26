ВИДЕО | Беспилотники атаковали Саратов и Энгельс. Поврежден жилой комплекс, который называют самым высоким в Поволжье

По данным СМИ, удар пришелся по 38-этажному жилому комплексу Volga Sky („Волга Скай“), который называют самым высоким зданием Саратова и всего Поволжья. Его высота составляет 128,6 метра.

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В региональном Минздраве сообщили, что всего в результате атаки БПЛА в Саратове пострадали четыре человека.

В местном аэропорту из-за атаки дронов вводили временные ограничения на прием и отправку самолетов.

В Энгельсе беспилотник попал в многоэтажный дом на улице Пушкина. По словам Бусаргина, пострадавших нет, но обломками дрона и выбитыми стеклами повреждены припаркованные вблизи автомобили.

Еще четыре частных дома повреждены в результате атаки БПЛА в поселке Прибрежный Энгельсского района, добавил губернатор.

Минобороны РФ заявило, что за ночь средства ПВО перехватили 20 украинских беспилотников над семью российскими регионами. В частности, девять дронов сбиты над Саратовской областью, три — над Курской, по два — над Белгородской, Брянской и Тульской, а также по одному — над Орловской и Рязанской областями. Позже в военном ведомстве добавили, что утром 26 августа сбили еще два украинских дрона над Брянской и Ярославской областями.

Ярославский губернатор Михаил Евраев сообщил, что один дрон, уничтоженный на подлете к Ярославлю, пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод. Разрушений и пострадавших на месте падения дрона нет, утверждает чиновник.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что утром в понедельник ВСУ атаковали беспилотниками Еланский район. По его словам, в результате падения обломков двух дронов повреждены жилой дом и два нежилых строения.

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