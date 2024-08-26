Футбол
26.08.2024, 09:58

Эстонский вратарь, сыгравший перед 70 000 зрителей в Мадриде: „Было здорово играть на таком стадионе, но неприятный осадок остался“

 
Карл Якоб Хейн
Карл Якоб Хейн
ФОТО: REUTERS/Violeta Santos Moura | Scanpix

Вратарь сборной Эстонии Карл Якоб Хейн продемонстрировал свое мастерство перед 70 178 зрителями, несмотря на поражение „Вальядолид“ в гостевом матче против мадридского „Реала“ со счетом 0:3.

„Конечно, было здорово играть на таком стадионе, и это был очень крутой вызов, но все равно есть неприятный осадок“, — сказал Хейн эстонским журналистам после игры.

Несмотря на то, что Хейн проводил лишь свой второй матч в испанской высшей лиге и никогда прежде не играл перед такой большой аудиторией, он не чувствовал дополнительного давления. „Я не вижу причин нервничать или бояться. В конце концов, я всю жизнь трудился для того, чтобы попасть сюда, и почему я должен нервничать сейчас? На этом уровне нужно быть полностью сосредоточенным. Я делаю свою работу и наслаждаюсь каждым моментом“.

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