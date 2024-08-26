26.08.2024, 09:58
Эстонский вратарь, сыгравший перед 70 000 зрителей в Мадриде: „Было здорово играть на таком стадионе, но неприятный осадок остался“
ФОТО: | Scanpix
Вратарь сборной Эстонии Карл Якоб Хейн продемонстрировал свое мастерство перед 70 178 зрителями, несмотря на поражение „Вальядолид“ в гостевом матче против мадридского „Реала“ со счетом 0:3.
„Конечно, было здорово играть на таком стадионе, и это был очень крутой вызов, но все равно есть неприятный осадок“, — сказал Хейн эстонским журналистам после игры.
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