Скандал в АПЛ: футболиста бросила жена после того, как он привел домой любовницу
Жена игрока АПЛ бросила его после того, как любовница прислала ей фото из их постели. Об этом пишет Daily Mail.
Известного игрока АПЛ бросила жена после того, как он привел домой любовницу. Согласно Daily Mail, все началось с того, что любовница написала жене футболиста в Instagram: „Я переспала с твоим мужем“ и прикрепила фото из их постели. На снимке, сделанном в доме футболиста, на стене была видна фотография самого игрока с семьей.
Муж попытался опровергнуть обвинения, назвав фото подделкой, но записи с камер показали, что он действительно приводил любовницу в их дом. После этого жена приняла решение расстаться с футболистом.
Daily Mail не раскрывает имя футболиста, но называет его „хорошо известным“ и сообщает, что он играл на Евро-2024 в составе своей сборной.
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