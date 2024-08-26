Скандал в АПЛ: футболиста бросила жена после того, как он привел домой любовницу

Известного игрока АПЛ бросила жена после того, как он привел домой любовницу. Согласно Daily Mail, все началось с того, что любовница написала жене футболиста в Instagram: „Я переспала с твоим мужем“ и прикрепила фото из их постели. На снимке, сделанном в доме футболиста, на стене была видна фотография самого игрока с семьей.

Муж попытался опровергнуть обвинения, назвав фото подделкой, но записи с камер показали, что он действительно приводил любовницу в их дом. После этого жена приняла решение расстаться с футболистом.

Daily Mail не раскрывает имя футболиста, но называет его „хорошо известным“ и сообщает, что он играл на Евро-2024 в составе своей сборной.

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