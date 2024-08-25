ВИДЕО | Капитан сборной Эстонии дебютировал в Бундеслиге с поражения

Метс, играя на позиции левого полузащитника, активно включался в игру в первом тайме, инициируя несколько атак острыми передачами и надежно действуя в защите. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

Хотя в начале второго тайма у „Санкт-Паули“ было несколько хороших голевых моментов, „Хайденхайм“ первым открыл счет. В результате контратаки Пауль Ваннер, арендованный у „Баварии“, отправил мяч в сетку ворот. „Санкт-Паули“ не смог отыграться, и спустя 20 минут Ян Шёппнер забил второй гол, установив окончательный счет.

„Санкт-Паули“ сыграл свой первый матч в высшем дивизионе чемпионата Германии с 2011 года.

Метс отыграл все 90 минут в своем дебютном матче в Бундеслиге. Следующий матч „Санкт-Паули“ пройдет в гостях у „Униона“.

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