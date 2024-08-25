ВИДЕО | Эстонский вратарь достойно противостоял „Реалу“, но „Вальядолид“ уступил в Мадриде

Карл Якоб Хейн, дебютировавший в испанской высшей лиге в понедельник, снова выйшел в стартовом составе „Вальядолида“ в выездном матче против мадридского „Реала“.

Несмотря на тактическое доминирование мадридского „Реала“ в первом тайме, они не смогли создать серьезных угроз воротам „Вальядолида“. Самый опасный момент возник на 9-й минуте, когда Килиан Мбаппе, звездный нападающий хозяев, вышел на ударную позицию, но Карл Якоб Хейн блестяще спас свою команду. В результате команды ушли на перерыв с ничейным счетом 0:0.

Однако мадридцы открыли счет уже в начале второго тайма. На 50-й минуте Федерико Вальверде мощным ударом со штрафного низом отправил мяч в дальний нижний угол ворот „Вальядолида“. Рикошет от стенки изменил траекторию, и, несмотря на усилия Карла Якоба Хейна, голкипер не сумел предотвратить пропущенный мяч.

Второй гол мадридцы забили на 88-й минуте. Эдер Милитао отдал длинный пас со своей половины поля, и Родриго Диас, обогнав легко защитников „Вальядолида“, элегантным ударом отправил мяч в ворота.

За пару минут до второго гола Хейн совершил хороший сейв, не позволив Килиану Мбаппе забить из выгодной позиции с нескольких метров.

В компенсированное ко второму тайму время Эндрик забил свой первый гол за мадридский „Реал“, установив окончательный счет и обеспечив победу своей команде.

Обзор матча смотрите ТУТ.

Следующий матч „Вальядолид“ проведет в среду, принимая на своем поле „Леганес“.

„Вальядолид“ начал новый сезон с победы над „Эспаньолом“ (1:0), а действующий чемпион Испании, мадридский „Реал“, в первом матче сыграл вничью с „Мальоркой“ (1:1).

Турнирная таблица:

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