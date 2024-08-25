ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (914-й день) | В Краматорске погиб британец. Боеприпасы на складе под Воронежем детонировали больше суток
Подводим итоги очередного дня войны.
Россия в ночь на 25 августа нанесла ракетные удары по нескольким городам и районам Украины. Как сообщает Генштаб ВСУ, Россия выпустила по территории Украины девять беспилотников „Шахед“, две ракеты, выпущенные из комплекса „Искандер“, и шесть авиаракет Х-59/Х-69. Большинство ракет, как утверждается, не достигли своих целей, а восемь из девяти дронов были сбиты.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о „первом успешном боевом применении“ нового оружия — украинской дальнобойной ракеты-дрона „Паляница“. Президент заявил, что на разработку ушло полтора года. Предполагается, что ракета-дрон сможет поражать цели на российских военных аэродромах.
По меньшей мере пять человек погибли, еще пятеро получили ранения в результате российского обстрела города Константиновки в Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин в субботу, 24 августа.
По данным следствия, войска РФ нанесли удар в 11.46 по местному времени, вероятно, из артиллерии, говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры. Главной целью обстрела, как отмечается, стал жилой квартал.
Уже к началу сентября Вильнюс поставит Киеву системы ПВО и другое вооружение. Литовский премьер Шимоните приняла участие в праздновании Дня независимости Украины вместе с президентами Украины и Польши Зеленским и Дудой.
Вильнюс предоставит Украине еще один пакет военной помощи, в который войдут комплексы ПВО, дроны и прочее оборудование. Об этом в субботу, 24 августа, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и польским президентом Анджеем Дудой.
По ее словам, в течение осени Киев должен получить от Литвы около 5000 беспилотников. Еще до этого, уже к началу сентября в Украину планируется поставить системы противовоздушной обороны, ракеты и оборудование для защиты от беспилотников. Кроме того, Вильнюс выделяет 35 миллионов евро на закупку радарного оборудования и средств обнаружения мин, указала Шимоните. Стоимость нового военного пакета не разглашается.
В ноябре должен быть продлен мандат Европейской тренировочной миссии для солдат ВСУ. Не исключено, что он будет расширен и включать обучение на территории Украины, пишет Welt am Sonntag.
Главы МИД и министерств обороны стран ЕС в середине следующей недели обсудят размещение европейских военных инструкторов на территории Украины. Об этом в субботу, 24 августа, пишет газета Welt am Sonntag (WamS) со ссылкой на конфиденциальный документ об „обучающей миссии ЕС в Украине“, подготовленный Европейской службой внешних связей.
В документе говорится, что в результате весенней мобилизации украинскую армию пополнят до 150 тысяч новых призывников. На фоне нехватки военных их „качественная подготовка и оснащение очень важны для военного ответа Украины“, цитирует документ WamS. В тексте также звучит критика действующей на настоящий момент практики подготовки украинских солдат на территории ЕС, поскольку она основана на „западных стандартах мирного времени“.
В результате удара ВС РФ по отелю в Краматорске ранены двое журналистов Reuters, один погиб. В ночь на воскресенье, 25 августа, российская армия нанесла удар по отелю „Сапфир“ в Краматорске, в результате пострадали журналисты информационного агентства Reuters. „Один из наших коллег до сих пор числится пропавшим без вести, двое других доставлены в больницу на лечение“, - говорится в сообщении агентства, распространенном в воскресенье. Как уточняется, в гостинице находилась команда Reuters, состоящая из шести человек.
Вечером в воскресенье прокуратура Донецкой области сообщила, что под завалами гостиницы в Краматорске, разрушенной в результате российского ракетного обстрела, обнаружено тело гражданина Великобритании. О личности погибшего украинские власти не сообщают.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об ударе Вооруженных сил Украины по поселку Ракитное. В результате атаки, по данным Гладкова, погибли пять местных жителей, еще 13 человек ранены, шесть из них - в тяжелом состоянии. Кроме того, повреждены 12 частных домов и два коммерческих объекта, а также газопровод и линия электропередачи. „Временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское“, - сообщил Гладков.
В Минобороны России заявили, что в Курской области отражены атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное. Также, по сообщению министерства, сорваны атаки в направлении населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. Минобороны утверждает, что уничтожили украинский танк, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля, а у ВСУ ранены и убиты около 40 человек. Независимых подтверждений этой информации нет.
Украина хочет получить от Запада разрешение на использование дальнебойных ракет Storm Shadow, чтобы поражать цели в глубине России. Это, как полагают в Киеве, может вынудить Москву пойти на переговоры о прекращении боевых действий. Об этом пишет The Guardian. Высокопоставленные украинские чиновники говорят о „показательном ударе“ и считают, что Кремль задумается о переговорах, только если решит, что Украина способна „угрожать Москве и Петербургу“. Издание отмечает, что эту стратегию не поддерживают США.
Президент Владимир Зеленский заявил в интервью индийским СМИ, что хотел бы провести второй Саммит по мирному урегулированию в Украине в одной из стран Глобального Юга.
Он добавил, что Киев ведет переговоры о проведении саммита в таких странах, как Саудовская Аравия, Катар, а также Турция или Швейцария. По словам Зеленского, власти Украины намерены согласовать документы для новой встречи до ноября этого года.
Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность относительно возможных угроз религиозной свободе в Украине.
Его заявление во время встречи с паломниками, состоявшейся в воскресенье, прозвучало вскоре после того, как Верховная рада Украины приняла закон о запрете Русской православной церкви, который может быть применен против структур Украинской православной церкви, ранее относившейся к Московскому патриархату.
В частности, понтифик сказал, что размышлял над недавно принятым в Украине законом и у него возникли „опасения за свободу тех, кто молится“.
Боеприпасы на складе под Воронежем детонировали больше суток
После взрыва на складе боеприпасов в Острогожске под Воронежем свои дома покинули свыше 600 человек. Власти заявили о прекращении „активной фазы детонации“ лишь спустя более суток, сообщает DW.
Спустя более суток после атаки дронов по складу с боеприпасами в Острогожском районе Воронежской области закончилась „активная фаза детонации взрывоопасных объектов“. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщила пресс-служба областного правительства, отметив, что на месте начали работать группы разминирования.
По данным властей на вечер 24 августа, свои дома покинули более 600 местных жителей. Несмотря на то, что для этого были организованы несколько пунктов временного размещения и выделены автобусы, „почти все граждане переехали к своим родственникам и знакомым“, указывается в сообщении. Одна из пострадавших при взрывах, по сведениям областного правительства, находится в больнице в тяжелом состоянии.
К утру воскресенья вход и въезд в населенные пункты, из которых эвакуировали жителей, были запрещены, в некоторых населенных пунктах района продолжает действовать режим ЧС.
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