ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (914-й день) | В Краматорске погиб британец. Боеприпасы на складе под Воронежем детонировали больше суток

По ее словам, в течение осени Киев должен получить от Литвы около 5000 беспилотников. Еще до этого, уже к началу сентября в Украину планируется поставить системы противовоздушной обороны, ракеты и оборудование для защиты от беспилотников. Кроме того, Вильнюс выделяет 35 миллионов евро на закупку радарного оборудования и средств обнаружения мин, указала Шимоните. Стоимость нового военного пакета не разглашается.

Вильнюс предоставит Украине еще один пакет военной помощи, в который войдут комплексы ПВО, дроны и прочее оборудование. Об этом в субботу, 24 августа, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и польским президентом Анджеем Дудой.

Уже к началу сентября Вильнюс поставит Киеву системы ПВО и другое вооружение. Литовский премьер Шимоните приняла участие в праздновании Дня независимости Украины вместе с президентами Украины и Польши Зеленским и Дудой.

По данным следствия, войска РФ нанесли удар в 11.46 по местному времени, вероятно, из артиллерии, говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры. Главной целью обстрела, как отмечается, стал жилой квартал.

По меньшей мере пять человек погибли, еще пятеро получили ранения в результате российского обстрела города Константиновки в Донецкой области . Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин в субботу, 24 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о „первом успешном боевом применении“ нового оружия — украинской дальнобойной ракеты-дрона „Паляница“. Президент заявил, что на разработку ушло полтора года. Предполагается, что ракета-дрон сможет поражать цели на российских военных аэродромах.

Россия в ночь на 25 августа нанесла ракетные удары по нескольким городам и районам Украины. Как сообщает Генштаб ВСУ, Россия выпустила по территории Украины девять беспилотников „Шахед“, две ракеты, выпущенные из комплекса „Искандер“, и шесть авиаракет Х-59/Х-69. Большинство ракет, как утверждается, не достигли своих целей, а восемь из девяти дронов были сбиты.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об ударе Вооруженных сил Украины по поселку Ракитное. В результате атаки, по данным Гладкова, погибли пять местных жителей, еще 13 человек ранены, шесть из них - в тяжелом состоянии. Кроме того, повреждены 12 частных домов и два коммерческих объекта, а также газопровод и линия электропередачи. „Временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское“, - сообщил Гладков.

Вечером в воскресенье прокуратура Донецкой области сообщила, что под завалами гостиницы в Краматорске, разрушенной в результате российского ракетного обстрела, обнаружено тело гражданина Великобритании. О личности погибшего украинские власти не сообщают.

В результате удара ВС РФ по отелю в Краматорске ранены двое журналистов Reuters, один погиб. В ночь на воскресенье, 25 августа, российская армия нанесла удар по отелю „Сапфир“ в Краматорске, в результате пострадали журналисты информационного агентства Reuters. „Один из наших коллег до сих пор числится пропавшим без вести, двое других доставлены в больницу на лечение“, - говорится в сообщении агентства, распространенном в воскресенье. Как уточняется, в гостинице находилась команда Reuters, состоящая из шести человек.

В документе говорится, что в результате весенней мобилизации украинскую армию пополнят до 150 тысяч новых призывников. На фоне нехватки военных их „качественная подготовка и оснащение очень важны для военного ответа Украины“, цитирует документ WamS. В тексте также звучит критика действующей на настоящий момент практики подготовки украинских солдат на территории ЕС, поскольку она основана на „западных стандартах мирного времени“.

Главы МИД и министерств обороны стран ЕС в середине следующей недели обсудят размещение европейских военных инструкторов на территории Украины. Об этом в субботу, 24 августа, пишет газета Welt am Sonntag (WamS) со ссылкой на конфиденциальный документ об „обучающей миссии ЕС в Украине“, подготовленный Европейской службой внешних связей.

В ноябре должен быть продлен мандат Европейской тренировочной миссии для солдат ВСУ. Не исключено, что он будет расширен и включать обучение на территории Украины, пишет Welt am Sonntag.

В Минобороны России заявили, что в Курской области отражены атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное. Также, по сообщению министерства, сорваны атаки в направлении населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. Минобороны утверждает, что уничтожили украинский танк, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля, а у ВСУ ранены и убиты около 40 человек. Независимых подтверждений этой информации нет.

Украина хочет получить от Запада разрешение на использование дальнебойных ракет Storm Shadow, чтобы поражать цели в глубине России. Это, как полагают в Киеве, может вынудить Москву пойти на переговоры о прекращении боевых действий. Об этом пишет The Guardian. Высокопоставленные украинские чиновники говорят о „показательном ударе“ и считают, что Кремль задумается о переговорах, только если решит, что Украина способна „угрожать Москве и Петербургу“. Издание отмечает, что эту стратегию не поддерживают США.

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью индийским СМИ, что хотел бы провести второй Саммит по мирному урегулированию в Украине в одной из стран Глобального Юга.

Он добавил, что Киев ведет переговоры о проведении саммита в таких странах, как Саудовская Аравия, Катар, а также Турция или Швейцария. По словам Зеленского, власти Украины намерены согласовать документы для новой встречи до ноября этого года.

Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность относительно возможных угроз религиозной свободе в Украине.

Его заявление во время встречи с паломниками, состоявшейся в воскресенье, прозвучало вскоре после того, как Верховная рада Украины приняла закон о запрете Русской православной церкви, который может быть применен против структур Украинской православной церкви, ранее относившейся к Московскому патриархату.

В частности, понтифик сказал, что размышлял над недавно принятым в Украине законом и у него возникли „опасения за свободу тех, кто молится“.

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