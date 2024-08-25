ФОТО | Рене Цахкна стал чемпионом мира по летнему биатлону в Отепя(1)
Чемпионат мира по летнему биатлону в Отепя принес Эстонии первую медаль в предпоследнем виде соревнований, когда Рене Цахкна завоевал золотую медаль в мужском в масс-старте на 12,5 км.
Первые три огневых рубежа Цахкна прошел чисто, а в последнем допустил три промаха. Хорошая скорость обеспечила ему первое место, опередив чеха Йонаша Маречека (3 промаха, +7,9) и латвийского спортсмена Андрея Расторгуева (5; +19,7).
„Это сценарий мечты, что финишировал с эстонским флагом. У меня был такой маленький задел, и я раздумывал, брать ли флаг. К счастью, я его получил“, - прокомментировал для ERR после финиша Цахкна.
В 2023 году Туули Томингас стала чемпионкой мира по летнему биатлону в спринте. Кроме того, она завоевал серебряные медали в суперспринте и гонке совместного старта.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас вFacebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.