ФОТО | Рене Цахкна стал чемпионом мира по летнему биатлону в Отепя

Первые три огневых рубежа Цахкна прошел чисто, а в последнем допустил три промаха. Хорошая скорость обеспечила ему первое место, опередив чеха Йонаша Маречека (3 промаха, +7,9) и латвийского спортсмена Андрея Расторгуева (5; +19,7).

„Это сценарий мечты, что финишировал с эстонским флагом. У меня был такой маленький задел, и я раздумывал, брать ли флаг. К счастью, я его получил“, - прокомментировал для ERR после финиша Цахкна.

В 2023 году Туули Томингас стала чемпионкой мира по летнему биатлону в спринте. Кроме того, она завоевал серебряные медали в суперспринте и гонке совместного старта.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .