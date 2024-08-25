Россия обстреляла отель в Краматорске, ранены журналисты Reuters

В ночь на воскресенье, 25 августа, российская армия нанесла удар по отелю „Сапфир“ в Краматорске, в результате пострадали три журналиста информационного агентства Reuters. „Один из наших коллег до сих пор числится пропавшим без вести, двое других доставлены в больницу на лечение“, - говорится в сообщении агентства, распространенном в воскресенье. Как уточняется, в гостинице находилась команда Reuters, состоящая из шести человек.

Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что один человек может находиться под завалами отеля.

Как уточнил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин, пострадавшие журналисты - граждане Украины, США и Великобритании.

Латвийский „Дельфи“ сообщает, что среди пострадавших был и гражданин Латвии. По информации латвийского телеканала TV3, пострадавшим гражданин Латвии - независимый журналист Виктор Саенко. Журналисты TV3 Иева Варна и Сергей Медведев, продолжающие свою работу на Донбассе, выяснили, что травмы, полученные Саенко, не опасны для жизни. Пострадавший журналист уже сообщил о случившемся своим родственникам.

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