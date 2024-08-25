Новости Ида-Вирумаа
25.08.2024, 13:33

В Йыхви сегодня масштабно отметят День шахтера

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: pixabay.com

Тысячи людей придут в воскресенье, 25 августа, в Йыхвиский парк, чтобы отпраздновать традиционный День шахтера, пишет „Северное побережье“.

Наследник Дня шахтера „Viru fest“ доставит 25 августа в Йыхви трех исполнителей, представлявших Эстонию на „Евровидении“.

Главным исполнителем на нынешнем народном празднике станет со своей группой Стефан, представлявший Эстонию на проходившем в 2022 году в Италии конкурсе песни „Евровидение“ и занявший там 13-е место с песней „Hope“.

Вдобавок к концертам организованы будут также зоны питания и детских занятий.

Программу праздника можно посмотреть здесь.

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