25.08.2024, 13:33
В Йыхви сегодня масштабно отметят День шахтера(6)
ФОТО: pixabay.com
Тысячи людей придут в воскресенье, 25 августа, в Йыхвиский парк, чтобы отпраздновать традиционный День шахтера, пишет „Северное побережье“.
Наследник Дня шахтера „Viru fest“ доставит 25 августа в Йыхви трех исполнителей, представлявших Эстонию на „Евровидении“.
Главным исполнителем на нынешнем народном празднике станет со своей группой Стефан, представлявший Эстонию на проходившем в 2022 году в Италии конкурсе песни „Евровидение“ и занявший там 13-е место с песней „Hope“.
Вдобавок к концертам организованы будут также зоны питания и детских занятий.
Программу праздника можно посмотреть здесь.
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