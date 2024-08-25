ВИДЕО | Атака хуситов на танкер в Красном море грозит экологической катастрофой(12)
США считают, что атака на танкер Sounion, ответственность за которую взяли на себя йеменские хуситы из мятежного движения „Ансар Аллах“, грозит экологической катастрофой. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу пресс-службой Госдепартамента, сообщает Trend
Как следует из документа, в Вашингтоне „крайне обеспокоены“ атакой хуситов на танкер. „Продолжающиеся атаки хуситов грозят разливом миллионов баррелей нефти в Красном море - в четыре раза больше, чем при катастрофе Exxon Valdez“, - говорится в заявлении.
По версии США, „Хуситы ясно дали понять, что намерены уничтожить рыбную промышленность и региональную экосистему также, как они нарушили доставку в регион гуманитарной помощи“. „Мы призываем хуситов немедленно прекратить эти действия и обращаемся к другим странам с призывом принять меры, чтобы предотвратить эту экологическую катастрофу“, - отмечается в заявлении.
Танкер Sounion, следовавший под флагом Греции в Красном море, подвергся нападению утром 21 августа. Как сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), инцидент произошел в 77 морских милях к западу от йеменского города Ходейда. К судну подошли две лодки, на которых было около 15 вооруженных людей. Между ними и экипажем судна произошла перестрелка, затем танкер был поражен тремя неопознанными снарядами и потерял управление. Позже капитан уведомил UKMTO о еще одной атаке, в результате которой на борту судна возник пожар.
На борту судна находится 150 000 тонн сырой нефти, и оно представляет собой „навигационную и экологическую опасность“, предупредила миссия ЕС. „Крайне важно, чтобы все в этом районе проявляли осторожность и воздерживались от любых действий, которые могут привести к ухудшению текущей ситуации“.
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