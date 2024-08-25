ВИДЕО | Атака хуситов на танкер в Красном море грозит экологической катастрофой

Как следует из документа, в Вашингтоне „крайне обеспокоены“ атакой хуситов на танкер. „Продолжающиеся атаки хуситов грозят разливом миллионов баррелей нефти в Красном море - в четыре раза больше, чем при катастрофе Exxon Valdez“, - говорится в заявлении.

По версии США, „Хуситы ясно дали понять, что намерены уничтожить рыбную промышленность и региональную экосистему также, как они нарушили доставку в регион гуманитарной помощи“. „Мы призываем хуситов немедленно прекратить эти действия и обращаемся к другим странам с призывом принять меры, чтобы предотвратить эту экологическую катастрофу“, - отмечается в заявлении.

Танкер Sounion, следовавший под флагом Греции в Красном море, подвергся нападению утром 21 августа. Как сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), инцидент произошел в 77 морских милях к западу от йеменского города Ходейда. К судну подошли две лодки, на которых было около 15 вооруженных людей. Между ними и экипажем судна произошла перестрелка, затем танкер был поражен тремя неопознанными снарядами и потерял управление. Позже капитан уведомил UKMTO о еще одной атаке, в результате которой на борту судна возник пожар.

На борту судна находится 150 000 тонн сырой нефти, и оно представляет собой „навигационную и экологическую опасность“, предупредила миссия ЕС. „Крайне важно, чтобы все в этом районе проявляли осторожность и воздерживались от любых действий, которые могут привести к ухудшению текущей ситуации“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .