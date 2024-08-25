В Латвии теперь обитают гигантские пауки величиной до семи сантиметров

„Это самый большой паук в Латвии. Они не очень часто встречаются, скорее, редко. И больше у водоемов, разных рек, озер, в том числе и на болотах“, - рассказала доктор биологии, научный сотрудник Латвийского университета Инесе Цера.

Береговой паук-охотник не плетет паутину для охоты, сеть самка делать только для защиты своих малышей. Едят водных насекомых, могут поймать и рыбку.

„Ловят добычу хелицерами. У паука спереди на макушке есть хелицер, большая массивная конечность с зубчиками. А также с помощью педипальп и ног. После этого в жертву паук пускает желудочный сок, который её обездвиживает. Сок переваривает всю внутреннюю среду жертвы. После чего паук всасывает свою еду внутрь“, - говорит Инесе Цера.

Укусить человека паук может только в случае опасности, защищаясь. Укус болезненный и возможна аллергическая реакция.

„К зиме взрослые пауки, спарившиеся и создавшие новое поколение, погибают. Зимуют не подросшие пауки в каких-то укрытиях, в почве под листьями. У пауков в организме есть антифризные вещества, помогающие не замёрзнуть“, - сообщила эксперт.

Такого паука можно увидеть в коллекции Латвийского национального музея природы на четвертом этаже. Правда, там представлен не самый большой экземпляр.

Большой прибрежный паук включён в Красную книгу Латвии, но у него нет статуса охраняемого. Численность береговых охотников-пауков сокращается из-за деятельности человека в местах его обитания.

Если встретите такого паука в природе, то о своём наблюдении можно написать на портале dabasdati.lv, где вы его видели, когда и приложить фото. Эта информация важна для учёных.

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