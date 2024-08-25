ФОТО и ВИДЕО | Чемпионат Европы IRONMAN 70.3: победа у Греции и Германии, эстонка финишировала в топ-10

Чемпионом Европы IRONMAN 70.3 в Таллинне в серии PRO стал грек Панайотис Битадос, завершивший гонку с результатом 3:36.09. Второе место занял немец Леонард Арнольд, отставший на 35 секунд, а третьим стал бельгиец Йелле Генс с отставанием в 3 минуты и 3 секунды. Лучшим среди эстонцев оказался Хенри Ряппо, занявший 16-е место с отставанием в 13 минут и 28 секунд. Ринель Пиус финишировал 27-м, Кевин Вабаорг стал 30-м, а Карл Мелль завершил гонку на 35-м месте.

В женской PRO серии чемпионата Европы IRONMAN 70.3 в Таллинне победу одержала Каролайн Поле из Германии, завершившая гонку со временем 3:59.40. Второе место заняла британка Кэт Мэтьюз с отставанием в 2 минуты 58 секунд, а третье — норвежка Сольвейг Лёвсет, отставшая на 6 минут 15 секунд. Эстонская спортсменка Кайди Кивиоя, долгое время шедшая пятой, финишировала на 8-м месте с отставанием в 11 минут 41 секунду.

Чемпионат Европы IRONMAN 70.3 в Таллинне в серии PRO в записи:

В стартовом списке чемпионата Европы IRONMAN 70.3 в Таллинне также значатся такие известные личности, как актриса Элина Пяхклимяги, бывший премьер-министр Таави Рыйвас, телеведущий Ханнес Хермакюла, бегун Роман Фости, политик Юрген Лиги, актер Андреас Мельтс и член правления PÖFF Микк Гранстрем. Тележурналист Калев Круус преодолеет всю дистанцию.

В чемпионате Европы IRONMAN 70.3 примут участие 1500 спортсменов и 140 команд, наибольшее количество участников из Эстонии, Великобритании и Финляндии. Воскресные соревнования IRONMAN 70.3 являются частью чемпионатов Европы, Эстонии, Латвии и Литвы.

Серия IRONMAN 70.3 Tallinn PRO стартовала в 9 утра на Штромке. Забег в возрастных группах IRONMAN 70.3 Tallinn начался в 10.30. Спортсмены проплывут 1,9 километра, затем проедут 90,1 километра на велосипеде и пробегут 21,1 километра. Церемония награждения начнется в 19.30 в Unibet Arena.

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