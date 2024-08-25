Сослались на безопасность: в Риге суд отклонил ходатайство отца о разрешении выезда ребенка в Россию

Мужчина обратился в Сиротский суд Рижского самоуправления с просьбой разрешить дочери вместе с отцом посетить Россию, чтобы навестить там прабабушку ребенка. Поездка должна была состояться в период с 23 по 31 декабря 2023 года.

(Рижский сиротский суд – учреждение, созданное Рижской думой с особым статусом, независимое учреждение опеки и попечительства и принятия решений, осуществляющие и обеспечивающие защиту прав и интересов детей и находящихся под попечением лиц на административной территории города Риги.)

Но Сиротский суд не разрешил выпускать ребенка из Латвии для поездки с отцом в ​​Россию. Суд привел несколько доводов, в том числе и такой: время поездки частично совпадает со временем контакта ребенка с матерью. Кроме того, отец не сообщил матери ребенка о датах поездки и приобрел билеты без согласования с ней и с дочерью.

Сиротский суд также сослался на напряженную ситуацию с международной безопасностью в России и на непредсказуемое внутриполитическое развитие событий в РФ. Кроме того, МИД неоднократно призывал граждан Латвии не ездить в Россию.

По мнению Сиротского суда, „при выезде в Россию, где ситуация непредсказуема и опасна, здоровье и жизнь ребенка могут оказаться под угрозой“. Также у суда нет уверенности, что ребенок сможет вернуться в Латвию из России. „Поэтому поездка с отцом в Россию не только не в интересах ребенка, но и может поставить под угрозу здоровье и жизнь девочки“, полагает латвийский суд.

Не согласившись с решением Сиротского суда, заявитель обратился в Административный районный суд.

Отец ребенка утверждал, что Сиротский суд необоснованно сослался на рекомендации МИД Латвии, поскольку это не имеет силы закона, а пограничные пункты Латвии и России пока открыты и функционируют: с Рижского автовокзала пассажиры по-прежнему могут отправляться в Москву, Санкт-Петербург и Псков.