Летели на неделю: астронавтов NASA, застрявших на МКС, вернут через 9 месяцев, в 2025 году

Как ожидается, астронавты вернутся в феврале 2025 года на космическом корабле SpaceX Crew Dragon, который в сентябре полетит к МКС в рамках миссии по ротации астронавтов, передает „Медуза“. Два из четырех мест на Crew Dragon останутся свободными для Уилмора и Уильямс.

Корабль „Старлайнер“ планируют вернуть на Землю без экипажа.

Астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс прибыли на МКС на американском космическом корабле „Старлайнер“ компании Boeing 6 июня. Предполагалось, что аппарат с командой вернется на Землю уже через восемь дней после стыковки, но в процессе полета возникла проблема с двигательной установкой. Из-за неполадки возвращение на „Старлайнере“ посчитали опасным для экипажа.

Компания SpaceX — прямой конкурент Boeing в области космических полетов.

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