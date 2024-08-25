Трое погибли, множество раненых: напавший на гостей фестиваля в ФРГ задержан. Ответственность взяло ИГ

О задержании подозреваемого вечером в субботу, 24 августа, сообщил телеканалу ARD министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль).

По словам политика, мужчина сдался властям и был отправлен на допрос. „Человек, которого мы на самом деле искали весь день, сейчас находится под стражей“, - заявил Ройль. Он отметил, что хотя в отношении задержанного имеются не только подозрения, но и „улики“, пока рано говорить о том, можно ли назвать арест „успешным“.

Министр не привел подробностей задержания. По данным изданий Bild и Der Spiegel, предполагаемый нападавший, одежда которого „была грязной и запачканной кровью“, сам сдался полицейскому патрулю. Der Spiegel указывает, что это 26-летний сириец, приехавший в Германию в конце 2022 года и подавший в стране заявление о предоставлении убежища. Ранее он не попадал в поле зрения немецких служб безопасности, отмечает издание. В МВД Северного Рейна-Вестфалии не стали комментировать эти сообщения.

До появления сообщений о задержании подозреваемого полиция провела операцию в одном из общежитий для беженцев в городе. Рейду предшествовало задержание 15-летнего юноши из Кыргызстана, также проживавшего в общежитии для беженцев.

Полицейские не уточняют, идет ли речь об одном и том же общежитии, однако, по информации журнала Der Spiegel, юноша из Кыргызстана мог общаться с непосредственным исполнителем атаки. Его предположительный разговор с преступником услышали две женщины, которые сообщили об этом в полицию.

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Золингене

Ранее 24 августа террористическая группировка „Исламское государство“ (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение с ножом на посетителей городского фестиваля в Золингене.

В заявлении, размещенном на исламистском пропагандистском портале „Амак“, утверждается, что нападавший якобы был членом ИГ и совершил атаку из „мести за мусульман в Палестине и других странах“.