Израиль начал наносить удары по территории Ливана. „Хезболла“ запустила по Израилю более 320 ракет

„В рамках самообороны для устранения этих угроз ЦАХАЛ наносит удары по террористическим целям в Ливане, откуда „Хезболла“ планировала совершать нападения на израильское гражданское население“, — заявил пресс-секретарь армии Израиля Даниэль Хагари.

После того, как военные начали наносить удары по Ливану, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил в стране режим чрезвычайного положения на следующие 48 часов. Международный аэропорт Тель-Авива перестал принимать и отправлять рейсы.

Как ожидается, в ближайшее время кабинет безопасности Израиля намерен провести экстренное заседание.

Вскоре после заявления ЦАХАЛ „Хезболла“ сообщила, что начала крупномасштабную атаку на Израиль посредством дронов.

В заявлении в телеграм-канале движения сказано, что „Хезболла“ таким образом дает „первоначальный ответ“ на недавнее убийство в Бейруте командира своего военного крыла.

По данным ЦАХАЛ, в сторону Израиля из Ливана было запущено более 150 дронов и ракет. Пресс-служба „Хезболлы“ приводит вдвое большее число, сообщает Би-би-си.

Как пишет The Times of Israel, удары израильских истребителей не помешали „Хезболле“ обстрелять территорию Израиля: она применила более 320 ракет, а также беспилотники. „„Хезболла“ распространила заявление, в котором назвала атаку на Израиль ответом на израильский авиаудар по Бейруту, в результате которого 30 июля убит военный командир группировки Фуад Шукр, сообщает „Аль Арабия“.

Атака „Хезболла“ продолжалась с 05:30 до 06:15 утра по местному времени (совпадает с эстонским). „Хезболла“ утверждает, что нанесла удары по 11 военным объектам на севере Израиля. На видеозаписи, появившейся в соцсети X, видно, как беспилотник „Хезболлы“ падает на шоссе на севере Израиля.