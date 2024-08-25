ВИДЕО | Эстонский полузащитник помог своему клубу отобрать очки у лидера чешской лиги

Пражская „Спарта“, 38-кратный чемпион Чехии, пропустила на 17-й минуте, когда отличился эстонец Власий Синявский. Однако уже через три минуты Асгер Сёренсен сравнял счёт, восстановив равновесие в счете.

На 24-й минуте Власий Синявский снова привлёк внимание, отдав результативную передачу на Михаэла Крменчика, что позволило „Словацко“ выйти вперёд со счётом 2:1. Первый тайм завершился в их пользу. В перерыве „Спарта“ провела две замены, но сравнять счёт хозяевам удалось лишь на 79-й минуте благодаря реализованному Велько Бирманчевичем пенальти.

Власий Синявский был заменен на 67-й минуте матча, уступив место на поле Павлу Юрошке.

После шести туров пражская „Спарта“ лидирует в турнирной таблице с 16 очками. Ничья с „Словацко“ стала для них первым случаем потери очков в этом сезоне. „Словацко“ с девятью очками занимает седьмое место.

В текущем сезоне Власий Синявский сыграл в трех из шести матчей за „Словацко“. Эстонский полузащитник начинал первые два матча сезона в основном составе, однако затем был вынужден пропустить игры из-за травмы. Теперь он полностью восстановился и вернулся на поле.

Турнирная таблица:

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