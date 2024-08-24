BBC News Русская служба
24.08.2024, 20:59

Нападение в Германии: нападавший остается неизвестным, арестован 15-летний подозреваемый. Три человека погибли, восемь ранены

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Фото с места трагедии
Фото с места трагедии
ФОТО: Thilo Schmuelgen | Scanpix

По делу о нападении с ножом в немецком городе Золинген, в результате которого три человека погибли и восемь получили тяжелые ранения, арестован 15-летний подросток. Полиция считает, что он мог заранее знать о готовящемся нападении, пишет Русская служба Би-би-си.

Он был арестован после того, как две женщины услышали его разговор по телефону, в котором он обсуждал произошедшее, и сообщили в полицию.

Личность нападавшего до сих пор не установлена, его поиски продолжаются. Ему удалось скрыться с места преступления, и найти его по горячим следам полиции не удалось из-за возникшей паники.

Нападение произошло на празднике по случаю 650-летия основания города. Золинген расположен на западе Германии, в 25 км от Дюссельдорфа, население города составляет 160 тысяч человек.

Согласно заключению судмедэкспертов, нападавший целенаправленно бил в шею жертв, все его удары были вывырены и точны.

В субботу полиция Золенгена провела пресс-конференцию и сообщила следующее:

  • Вблизи места преступления обнаружены несколько ножей, один из них может принадлежать нападавшему

  • Мотивы нападения неизвестны, полиция не исключает террористический мотив, других очевидных мотивов следователи не видят. Пострадавшие, по всей видимости, не были знакомы с нападавшим.

  • Четверо из восьми раненых борются за жизнь, их состояние крайне тяжелое.

  • Жертвами нападения стали двое мужчин 67 и 56 лет и 56-летняя женщина.

    Местных жителей по-прежнему просят не выходить на улицу без крайней нужды, окрестные дороги все еще перекрыты.

    Бургомистр Золингена Тим Курцбах написал в фейсбуке, что горожане пребывают в „шоке, ужасе и глубокой скорби“.

    „Мы хотели все вместе отпраздновать день рождения нашего города, а теперь вынуждены оплакивать погибших и раненых“, — написал Курцбах.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что глубоко шокирована жестоким нападением в Золингене, побладарила полицию, занимающуюся поиском преступника, и призвала как как можно скорее установить мотивы нападавшего.

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