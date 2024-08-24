Нападение в Германии: нападавший остается неизвестным, арестован 15-летний подозреваемый. Три человека погибли, восемь ранены

Вблизи места преступления обнаружены несколько ножей, один из них может принадлежать нападавшему

Мотивы нападения неизвестны, полиция не исключает террористический мотив, других очевидных мотивов следователи не видят. Пострадавшие, по всей видимости, не были знакомы с нападавшим.

Четверо из восьми раненых борются за жизнь, их состояние крайне тяжелое.

Жертвами нападения стали двое мужчин 67 и 56 лет и 56-летняя женщина.

Местных жителей по-прежнему просят не выходить на улицу без крайней нужды, окрестные дороги все еще перекрыты.

Бургомистр Золингена Тим Курцбах написал в фейсбуке, что горожане пребывают в „шоке, ужасе и глубокой скорби“.

„Мы хотели все вместе отпраздновать день рождения нашего города, а теперь вынуждены оплакивать погибших и раненых“, — написал Курцбах.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что глубоко шокирована жестоким нападением в Золингене, побладарила полицию, занимающуюся поиском преступника, и призвала как как можно скорее установить мотивы нападавшего.