ФОТО | Эстонские волейболисты продолжают победную серию в отборе на чемпионат Европы

В матче, прошедшем на площадке таллиннского спортхолла „Калев“, сборная Эстонии уверенно выиграла первые две партии против Хорватии со счетом 25:16 и 25:19. Ключевой момент встречи наступил в третьей партии при счете 18:18. Рене Теппан вышел на подачу, и эстонская команда набрала четыре очка подряд, завершив матч победой со счетом 25:22.

После двух туров отборочного цикла чемпионата Европы сборная Эстонии лидирует в группе D с 6 очками, одержав две победы. Сегодня эстонские волейболисты уверенно обыграли Хорватию, а в прошлую субботу одержали победу над Израилем со счетом 3:1. В свою очередь, Хорватия в среду неожиданно уступила дома Израилю также со счетом 3:1.

Матчи второго круга отборочного турнира пройдут в августе следующего года. Согласно регламенту, из каждой из семи групп, состоящих из трех команд, в финальную стадию выйдут победители групп и пять лучших команд, занявших вторые места.

Турнирная таблица:

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