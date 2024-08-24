The New York Times: России потребуется не менее 50 тысяч военных для отражения наступления ВСУ в Курской области

Сейчас у армии РФ „ и близко нет“ нужного количества сил в приграничных районах, отмечает издание. При этом Украина, по оценкам The New York Times, задействовала в операции примерно 10 тысяч военных, передает Медуза.

Американские чиновники и аналитики считают, что чем больше территорий РФ захватит Украина, тем сложнее ей будет их защищать от российского контрнаступления. Чиновники предполагают, что Украина не собирается удерживать позиции в Курской области долго. Они отмечают, что ВСУ не роют траншеи, не минируют поля и не возводят заграждения, способные замедлить российскую бронетехнику.

В то же время один из чиновников Пентагона заявил, что задержка в строительстве оборонительных линий не обязательно означает, что Украина не хочет удерживать занятые позиции. Он предположил, что украинские военные могут продвинуться еще дальше и уже после этого уйти в оборону.

Хотя Украине, пишет The New York Times, удалось захватить несколько населенных пунктов в Курской области, но главная цель наступления — заставить Россию перебросить войска с востока Украины в Курскую область — пока не достигнута.

Неделю назад источник The Wall Street Journal оценивал численность сил, которые необходимы РФ для отражения наступления ВСУ в Курской области, в 20 тысяч военных. По данным издания, командование российских войск перебросило лишь пять тысяч военнослужащих из Украины.

Bloomberg спустя несколько дней сообщал, что российское командование решило не перебрасывать значительные силы с линии фронта в Донбассе в Курскую область. Источник агентства говорил, что Кремль намерен задействовать в этой операции призывников.

ВСУ с 6 августа ведут наступление в Курской области. В Киеве говорят, что захватили более тысячи квадратных километров российской территории и более 90 населенных пунктов. По оценке „Медузы“, по состоянию на 22 августа ВСУ контролировали территорию площадью 950 квадратных километров и 66 населенных пунктов.

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