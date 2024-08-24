Власти не знают, сколько иностранных сборщиков ягод сейчас работают в Финляндии

Агентство регионального управления AVI не знает точного числа иностранных сборщиков ягод, которые сейчас работают в финских лесах. Об этом Yle рассказал глава отдела по охране и безопасности труда в AVI Маркку Раутио.

По его словам, если у сборщиков есть разрешение на въезд в страну, то их выезд или прибытие отдельно никак не контролируются.

Ранее Yle писало , что для властей стало неожиданностью, что 150 работников из Таиланда уже собирают ягоды в финских лесах, когда МИД приостановил прием виз для сборщиков из королевства Юго-Восточной Азии из-за ситуации в ягодной отрасли и переговоров с таиландскими властями.

В миграционной службе уточнили Yle, что выдали разрешения на работу четырем компаниям. Помимо сборщиков в Кайнуу, по информации Yle, иностранных работников наняли в Посио и Пудасъярви.

Раутио рассказал об инспекциях в лагерях сборщиков ягод. По его словам, проверяющие выявили некоторые нарушения. Он заявил, что сбором ягод занимаются и представители других национальностей.

– Там были украинцы и сборщики из более экзотических мест, таких как Шри-Ланка и Мьянма.

По его словам, украинцев зазывали в Финляндию через различные группы в Telegram, а потом им выставляли счета за переезд и так далее. Раутио отметил, что полиция Восточной Финляндии сейчас расследует несколько подобных дел.