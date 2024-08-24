Возле синагоги во Франции произошли пожар и взрыв

По словам мэра города Стефана Россиньоля, его вызвали к синагоге после того, как загорелись два автомобиля, находящихся рядом с ней. Позднее в одном из них взорвался газовый балон. Из-за пожара, помимо прочего, были повреждены двери синагоги.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в своем аккаунте в соцсети Х заявил о „явно преступном“ характере инцидента. „Я хотел бы заверить наших еврейских сограждан и общину в своей полной поддержке и сказать, что по просьбе президента Республики Эмманюэля Макрона мы мобилизуем все силы для поиска исполнителя“, - написал он.

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