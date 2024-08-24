Футболистка сборной Эстонии перешла в клуб высшей лиги Бельгии

22-летняя Ева-Мария Ниит была ключевым игроком тартуской „Таммеки“ в прошлом сезоне, когда женская команда завоевала свою первую в истории бронзовую медаль. Зимой футболистка перебралась в Польшу и провела шесть месяцев в составе команды „Медик“. После завершения контракта она вернулась в Эстонию и тренировалась с „Таммекой“.

Ниит с нетерпением ждет матчей. „Я отправилась на просмотр полторы недели назад. Просмотр был неожиданным, но все прошло достаточно хорошо“, — сказал она Soccernet.ee. „Я понимаю, что наступает самый профессиональный сезон в моей карьере. Думаю, это очень большой шаг в плане качества. Мега круто!“

Дебют Нииты может состояться 30 августа, когда „Генк“ встретится с „Гентом“ в первом туре чемпионата Бельгии.

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