Правдивы ли эти объявления о продаже икон, вывезенных из Курской области, на украинском сайте?

Третья икона выглядит более современно, чем предыдущие. На вирусной картинке указано, что это „икона из Курска“, а в нижней части, в украиноязычном описании, говорится: „Серафим Саровский. Можете молиться, можете перепродать, можете делать всё, что угодно. Это из Курской области“.

В этом случае „Проверено“ также нашло оригинал объявления . В нём указывается, что это икона Новозаветной Троицы, а продают её в городе Запорожье. Никаких указаний на курское происхождение снова нет. Примечательно, что объявление составлено на русском языке, но в отредактированной версии текст заменён на украинский.

Второе объявление якобы предлагает приобрести „антикварную старинную икону XVIII века из Курска“ (хотя до российского областного центра ВСУ в ходе своей операции не дошли). Внизу указание на происхождение повторяется: „Уникальная икона из Курской области“.

С помощью обратного поиска Google по изображениям „Проверено“ нашло оригинальное объявление на OLX. В верхней строке вместо подраздела „Курская область/Курск“ указан город Конотоп Сумской области. Справа, в описании — никакого упоминания Курской области и „трофейного“ происхождения иконы.

В первом объявлении изображена икона святого Николая. На скриншоте в описании товара указано, что это „трофей из Курской области“.

Самая распространённая подборка, которую публикуют Telegram-каналы, состоит из пяти якобы украденных икон. Каждое изображение представляет собой скриншот страницы с украинского сервиса объявлений OLX.

Вторжение ВСУ в Курскую область России началось в ночь на 6 августа. Вооружённые подразделения прорвались через пограничные посты и стали продвигаться сразу по нескольким направлениям. На момент написания этого разбора Украина продолжала контролировать десятки населённых пунктов в Курской области.

Изображения „похищенных“ икон с комментариями в духе „вот какие трофеи везут из Курской области“ стали распространяться 21 августа. Посты со скриншотами и оскорбительными комментариями в адрес украинцев появились, например, в каналах „ Дядя Слава “ (206 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ СОКОЛ “ (195 000), „ СОЛДАТ УДАЧИ “ (125 000) и „ Царьград ТВ “ (67 000).

В оригинальном объявлении на OLX этих пометок нет. Там написано, что это „исцеляющая икона Серафима Саровского“, а в нижней части перечислены чудотворные свойства, которыми якобы обладает изображение преподобного иеромонаха. Объявление было размещено пользователем из Киева ещё 24 июля, за две недели до начала вторжения ВСУ в Курскую область.

Четвёртая икона — Богоматерь с младенцем в золотом окладе. На вирусной картинке справа в описании указано: „Трофей Курская область. Старинная икона“. В нижней части — дополнение: „Старинная икона Божией матери, привезена из Курской области. Трофей. В наличии ещё 12 икон“.

Как и в предыдущих случаях, в настоящем объявлении на украинском сервисе нет ни слова про Курск. Икона, судя по подразделу, продаётся в Кременчуге.

Наконец, пятая икона, тоже с Богоматерью, якобы также привезена из Курска. А внизу в описании указано, что все средства от продажи пойдут на помощь ВСУ.

В настоящем объявлении, как и в остальных случаях, Курск не упоминается, икону продаёт пользователь из Львовской области.

Все фейковые объявления объединяет одна техническая деталь: в верхней строке последние два подраздела — это Курская область и Курск. Однако на OLX поиск позволяет выбрать только украинские регионы — под буквой К на сайте представлены Киевская и Кировоградская области, а также Крым.

Таким образом, все пять распространившихся в сети объявлений — это фейки, созданные на основе реальных страниц сервиса OLX. Авторы поддельных изображений поменяли сопроводительные надписи к фотографиям, указав, что иконы якобы были вывезены из Курской области. Также были отредактированы строка с разделами сайта в верхней части изображений и цены на иконы (в большинстве случаев они выросли).

Самое раннее упоминание „украденных икон“ вместе с соответствующими изображениями, которое нашло „Проверено“ — это пост в Telegram-канале „Выпускайте Кракена!“ (66 000 просмотров), опубликованный 21 августа в 18:04 по московскому времени. Этот канал неоднократно упоминался в наших разборах как один из источников распространения фейковых сообщений и изображений.

Итог: Фейк