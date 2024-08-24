Правдивы ли эти объявления о продаже икон, вывезенных из Курской области, на украинском сайте?
В августе 2024 года в Сети появились скриншоты объявлений, якобы размещённых на украинском сервисе OLX. На них изображены православные иконы, которые, как утверждается, были вывезены украинскими военными из Курской области. Мы решили проверить подлинность этих изображений.
Изображения „похищенных“ икон с комментариями в духе „вот какие трофеи везут из Курской области“ стали распространяться 21 августа. Посты со скриншотами и оскорбительными комментариями в адрес украинцев появились, например, в каналах „Дядя Слава“ (206 000 просмотров на момент написания этого разбора), „СОКОЛ“ (195 000), „СОЛДАТ УДАЧИ“ (125 000) и „Царьград ТВ“ (67 000).
Вторжение ВСУ в Курскую область России началось в ночь на 6 августа. Вооружённые подразделения прорвались через пограничные посты и стали продвигаться сразу по нескольким направлениям. На момент написания этого разбора Украина продолжала контролировать десятки населённых пунктов в Курской области.
Самая распространённая подборка, которую публикуют Telegram-каналы, состоит из пяти якобы украденных икон. Каждое изображение представляет собой скриншот страницы с украинского сервиса объявлений OLX.
В первом объявлении изображена икона святого Николая. На скриншоте в описании товара указано, что это „трофей из Курской области“.
С помощью обратного поиска Google по изображениям „Проверено“ нашло оригинальное объявление на OLX. В верхней строке вместо подраздела „Курская область/Курск“ указан город Конотоп Сумской области. Справа, в описании — никакого упоминания Курской области и „трофейного“ происхождения иконы.
Второе объявление якобы предлагает приобрести „антикварную старинную икону XVIII века из Курска“ (хотя до российского областного центра ВСУ в ходе своей операции не дошли). Внизу указание на происхождение повторяется: „Уникальная икона из Курской области“.
В этом случае „Проверено“ также нашло оригинал объявления. В нём указывается, что это икона Новозаветной Троицы, а продают её в городе Запорожье. Никаких указаний на курское происхождение снова нет. Примечательно, что объявление составлено на русском языке, но в отредактированной версии текст заменён на украинский.
Третья икона выглядит более современно, чем предыдущие. На вирусной картинке указано, что это „икона из Курска“, а в нижней части, в украиноязычном описании, говорится: „Серафим Саровский. Можете молиться, можете перепродать, можете делать всё, что угодно. Это из Курской области“.
В оригинальном объявлении на OLX этих пометок нет. Там написано, что это „исцеляющая икона Серафима Саровского“, а в нижней части перечислены чудотворные свойства, которыми якобы обладает изображение преподобного иеромонаха. Объявление было размещено пользователем из Киева ещё 24 июля, за две недели до начала вторжения ВСУ в Курскую область.
Четвёртая икона — Богоматерь с младенцем в золотом окладе. На вирусной картинке справа в описании указано: „Трофей Курская область. Старинная икона“. В нижней части — дополнение: „Старинная икона Божией матери, привезена из Курской области. Трофей. В наличии ещё 12 икон“.
Как и в предыдущих случаях, в настоящем объявлении на украинском сервисе нет ни слова про Курск. Икона, судя по подразделу, продаётся в Кременчуге.
Наконец, пятая икона, тоже с Богоматерью, якобы также привезена из Курска. А внизу в описании указано, что все средства от продажи пойдут на помощь ВСУ.
В настоящем объявлении, как и в остальных случаях, Курск не упоминается, икону продаёт пользователь из Львовской области.
Все фейковые объявления объединяет одна техническая деталь: в верхней строке последние два подраздела — это Курская область и Курск. Однако на OLX поиск позволяет выбрать только украинские регионы — под буквой К на сайте представлены Киевская и Кировоградская области, а также Крым.
Таким образом, все пять распространившихся в сети объявлений — это фейки, созданные на основе реальных страниц сервиса OLX. Авторы поддельных изображений поменяли сопроводительные надписи к фотографиям, указав, что иконы якобы были вывезены из Курской области. Также были отредактированы строка с разделами сайта в верхней части изображений и цены на иконы (в большинстве случаев они выросли).
Самое раннее упоминание „украденных икон“ вместе с соответствующими изображениями, которое нашло „Проверено“ — это пост в Telegram-канале „Выпускайте Кракена!“ (66 000 просмотров), опубликованный 21 августа в 18:04 по московскому времени. Этот канал неоднократно упоминался в наших разборах как один из источников распространения фейковых сообщений и изображений.
Итог: Фейк