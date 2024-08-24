ФОТО и ВИДЕО | Датчанин выиграл Ironman Tallinn, эстонские спортсмены вошли в десятку лучших

В забеге на полную дистанцию приняло участие около 1000 спортсменов. Субботний IRONMAN Tallinn также включал в себя чемпионаты Финляндии и Литвы.

Победителем Ironman Tallinn в этом году стал датчанин Магнус Вестергор, финишировавший за 8:39.23. Второе и третье места заняли представители Финляндии. Сантери Ханнинен пересек финишную черту вторым (+5.39), а Даниэль Кивилохкаре - третьим (+7.23). Лучшим из эстонцев стал Райт Ляэнеметс, занявший седьмое место (+12,32).

В женских соревнованиях победила София Тренц из Германии со временем 9:39.26. Второе место заняла Ольга Ковальска из Польши, а третьей стала Релика Тооме из Эстонии (9:58.13).

Воскресный IRONMAN 70.3 станет частью чемпионата Европы, Эстонии, Латвии и Литвы.

Точное расписание найдете здесь.

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