Роберт Кеннеди, третий кандидат на выборах президента США, объявил о выходе из гонки и призвал голосовать за Трампа

Кеннеди заявил, что больше не верит, что у него есть реалистичный путь к победе, и что он обратился к властям 10 главных колеблющихся штатов с просьбой изъять его имя из бюллетеней.

Незадолго до выступления Кеннеди из его обращения в суд в штате Пенсильвания стало известно, что он принял решение поддержать Трампа.

„Наши опросы последовательно показывали, что если мое имя останется в бюллетене в штатах, являющихся главной ареной борьбы, я, вероятнее всего, отдам победу на выборах демократам, с которыми я не согласен по самым экзистенциальным вопросам: цензуре, войне и хроническим болезням“, — сказал Кеннеди на пресс-конференции в штате Аризона (этот штат также является предметом ожесточенной борьбы партий, и Кеннеди попросил власти вычеркнуть его бюллетеня, сообщило агентство AP).

В штатах, где одна из двух партий имеет абсолютные шансы на победу, имя Кеннеди останется в бюллетенях и его избиратели смогут за него проголосовать, если пожелают, сказал он.

Объявление об окончании кампании ожидалось с середины недели на фоне сообщений о том, что политик ведет переговоры с Трампом о том, что получит должность в администрации в случае победы республиканца на выборах.

Пока неизвестно, каких обещаний ему удалось добиться. Кеннеди заявил, что ему импонирует позиция Трампа по войне в Украине. Трамп утверждал, не углубляясь в детали, что он сможет принудить Россию и Украину к переговорам, и „одно это оправдывало бы мою поддержку его кампании“, заявил Кеннеди.

Трамп, выступая на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе, поблагодарил „Бобби“ Кеннеди за призыв голосовать за него.

Демократы отреагировали на заявление Кеннеди с подчеркнутым безразличием. „Дональд Трамп не получил поддержку, которая поможет ему нарастить число сторонников, а унаследовал багаж провального маргинального кандидата. Без него только легче жить“, — заявила старшая советница Демократического национального комитета Мэри Бет Кахилл.