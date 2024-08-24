BBC News Русская служба
24.08.2024, 01:17

Нападение с ножом в Германии. Есть погибшие

 
Полиция и машины скорой помощи находятся возле места, где погибли и пострадали люди в результате нападения на фестивале в Золингене, западная Германия.
Полиция и машины скорой помощи находятся возле места, где погибли и пострадали люди в результате нападения на фестивале в Золингене, западная Германия.
ФОТО: Gianni Gattus | Scanpix/ AP

В городе Золинген на западе Германии, произошло нападение с ножом. Немецкие СМИ сообщают о нескольких погибших, пишет Русская служба Би-би-си.

Нападение произошло на празднике по случаю 650-летия основания Золингена.

На сайте издания Bild утверждается, что мужчина ударил ножом случайного прохожего.

Ещё несколько человек на месте конфликта получили ранения. По всей видимости, нападавшему удалось скрыться с места происшествия, и полиция начала его поиски.

Другие подробности нападения пока неясны.

Осторожно: видео может шокировать!

Новость обновляется.

RusDelfi
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