24.08.2024, 01:17
Нападение с ножом в Германии. Есть погибшие
ФОТО: | Scanpix/ AP
В городе Золинген на западе Германии, произошло нападение с ножом. Немецкие СМИ сообщают о нескольких погибших, пишет Русская служба Би-би-си.
Нападение произошло на празднике по случаю 650-летия основания Золингена.
На сайте издания Bild утверждается, что мужчина ударил ножом случайного прохожего.
Ещё несколько человек на месте конфликта получили ранения. По всей видимости, нападавшему удалось скрыться с места происшествия, и полиция начала его поиски.
Другие подробности нападения пока неясны.
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