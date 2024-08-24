Эстонская спортсменка одержала победу над россиянкой и взяла бронзу на юниорском чемпионате мира по борьбе
Лизетт Бётткер завоевала бронзовую медаль в категории до 53 кг на юниорском чемпионате мира (U17) по вольной борьбе в Аммане (Иордания).
В матче за бронзу Эльвира Бётткер проигрывала россиянке Олесе Малаховой, выступавшей под нейтральным флагом, со счетом 0:4. Однако затем, благодаря туше, наша спортсменка смогла одержать победу.
На пути к бронзовой медали Бётткер одолела трех соперниц. В первом раунде Бётткер одержала убедительную победу над представительницей Сербии Иваной Гаич со счетом 14:3. В 1/8 финала эстонка выиграла со счетом 7:2 у грузинской борчихи Лизы Чавадзе. В четвертьфинале Бётткер победила украинку Иванну Лукьяненко со счетом 5:3 - ту самую украинку, которой она проиграла со счетом 4:9 в утешительном раунде чемпионата Европы U17 два месяца назад.
В полуфинале против японской спортсменки Наны Кодзуки Бётткер проиграла со счетом 0:10, что лишило её возможности побороться за золото, но оставило шанс на бронзовую медаль.
Коура Коулз из Канады завоевала золотую медаль, Кодзуки - серебряную, а представительница Индии Мускан Мускан - вторую бронзовую.
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