Правдива ли история о том, как Юрию Никулину поклонились 78 японцев?

Вирусные публикации начинаются с того, что однажды утром по дороге на работу Юрий Никулин стал свидетелем трагедии — на пешеходном переходе автомобиль сбил молодую женщину и её шестилетнего сына. Мальчик, как оказалось, не пострадал, а вот его мать погибла на месте. Тогда Никулин снял свой пиджак и накрыл им тело женщины, чтобы оградить ребёнка от страшной картины. После этого артист провёл некоторое время в попытках утешить мальчика, подарил ему свой галстук и в конце концов увёз на такси к бабушке.

Из-за этого инцидента Никулин на полтора часа опоздал на встречу с приехавшей в Москву японской делегацией, да ещё и нарушил правила этикета: появился без пиджака и галстука, в рубашке с закатанными до локтя рукавами. Руководитель делегации Ито Кобаяси и его коллеги посчитали внешний вид и опоздание Никулина оскорблением и демонстративно покинули Цирк на Цветном бульваре.

Только спустя пять лет Кобаяси узнал истинную причину опоздания артиста. Никулина пригласили в Токио, прислав за ним самолёт, который принадлежал компании Кобаяси. В офисе советского артиста встретили 78 низко поклонившихся японцев без пиджаков, без галстуков и в белых рубашках, рукава которых были закатаны до локтя.

Эту историю можно прочитать на многочисленных информационных и развлекательных ресурсах („Пикабу“, „Новый очаг“, „ЯПлакалъ“, „Мы“, „Полезные заметки“), а также в соцсетях. Широкое распространение она получила в Facebook — в частности, существуют публикации с 958, 453, 452, 377, 322 и 271 репостами на момент написания этого разбора.

„Проверено“ не нашло следов этой истории ни в автобиографической книге Никулина „Почти серьёзно“, ни в посвящённом артисту тому из серии „Жизнь замечательных людей“, ни в других авторитетных источниках.