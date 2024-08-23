Правдива ли история о том, как Юрию Никулину поклонились 78 японцев?
Уже несколько лет в соцсетях распространяется рассказ о благородном поступке советского артиста, поразившем его японских коллег. Мы проверили, насколько правдива эта байка.
Вирусные публикации начинаются с того, что однажды утром по дороге на работу Юрий Никулин стал свидетелем трагедии — на пешеходном переходе автомобиль сбил молодую женщину и её шестилетнего сына. Мальчик, как оказалось, не пострадал, а вот его мать погибла на месте. Тогда Никулин снял свой пиджак и накрыл им тело женщины, чтобы оградить ребёнка от страшной картины. После этого артист провёл некоторое время в попытках утешить мальчика, подарил ему свой галстук и в конце концов увёз на такси к бабушке.
Из-за этого инцидента Никулин на полтора часа опоздал на встречу с приехавшей в Москву японской делегацией, да ещё и нарушил правила этикета: появился без пиджака и галстука, в рубашке с закатанными до локтя рукавами. Руководитель делегации Ито Кобаяси и его коллеги посчитали внешний вид и опоздание Никулина оскорблением и демонстративно покинули Цирк на Цветном бульваре.
Только спустя пять лет Кобаяси узнал истинную причину опоздания артиста. Никулина пригласили в Токио, прислав за ним самолёт, который принадлежал компании Кобаяси. В офисе советского артиста встретили 78 низко поклонившихся японцев без пиджаков, без галстуков и в белых рубашках, рукава которых были закатаны до локтя.
Эту историю можно прочитать на многочисленных информационных и развлекательных ресурсах („Пикабу“, „Новый очаг“, „ЯПлакалъ“, „Мы“, „Полезные заметки“), а также в соцсетях. Широкое распространение она получила в Facebook — в частности, существуют публикации с 958, 453, 452, 377, 322 и 271 репостами на момент написания этого разбора.
„Проверено“ не нашло следов этой истории ни в автобиографической книге Никулина „Почти серьёзно“, ни в посвящённом артисту тому из серии „Жизнь замечательных людей“, ни в других авторитетных источниках.
Некоторые детали вирусных публикаций вызывают отдельные вопросы. Так, судя по открытым источникам, Никулин был заядлым автомобилистом и на работу должен был ездить на машине — за исключением последних лет жизни, когда до Цирка на Цветном бульваре его довозил личный шофёр. С 1970 года и до своей смерти в 1997-м артист жил на Большой Бронной, более чем в 2 км пути до места службы. По оценке Google Maps, пешеходу потребуется на этот маршрут более 30 минут.
В Японии Никулин действительно бывал — например, в 1965 году он отказался от главной роли в фильме „Берегись автомобиля“ из-за гастролей в этой стране. Тогда же артист сыграл камео в фильме „Маленький беглец“, действие которого происходит в СССР и Японии.
Тем не менее обычно иностранные делегации в своих кабинетах принимают руководители заведений и учреждений, а Никулин возглавил Цирк на Цветном бульваре лишь в 1982 году, в 60 лет завершив карьеру клоуна. Таким образом, вирусная история неубедительна как минимум с хронологической точки зрения.
„Проверено“ не обнаружило в открытых источниках сведений о японском деятеле XX века по имени Ито Кобаяси, как-либо связанном с цирком. Более того, Кобаяси — восьмая по распространённости фамилия в Японии, а Ито — шестая (в качестве личного имени Ито непопулярно).
После того как история о Никулине стала вирусной, издание Blitz.style поговорило о ней с внуком артиста — его полным тёзкой. Юрий Никулин — младший заявил: „Насколько я знаю, именно такого не было. Бывает, сделал что-то хорошее, человеческое — рассказал один, второй, третий добавил своего, четвёртый ещё накинул. И до конца это доходит до таких масштабов. История красивая, действительно. Много лет ходит по интернету“.
По поводу „многих лет“ Никулин-младший не совсем прав. Случай получил известность в Сети лишь весной 2022 года. 28 марта историей поделился в своём блоге в „Живом журнале“ дьякон Андрей Кураев, а спустя считаные минуты со ссылкой на последнего текст репостнул блогер Дмитрий Чернышёв (mi3ch). Именно благодаря им байка за короткое время стала вирусной.
Как выяснило „Проверено“, впервые эта история появилась в тот же день, 28 марта 2022 года, в сообществе „Рассказ на одну остановку“ в „Яндекс.Дзене“. Эту страницу с 23 000 подписчиков ведёт преподаватель истории и обществознания, а по совместительству писатель Владимир Сединкин из Кургана. Своё авторство он подтвердил в беседе с „Проверено“. Сочинение Сединкина не впервые расходится по Рунету под видом реальной истории и без указания автора. Впрочем, писатель об этом не жалеет. Он убеждён, что в непростые времена людям нужны такие добрые мотивирующие истории — независимо от их правдивости.
Итог: Фейк