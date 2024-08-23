ФОТО | ЧМ по летнему биатлону в Отепя: Кюльм и Захна вошли в десятку лучших, Томингас не смогла повторить прошлогодний успех

В женском финале на 7,5 км Эстонии представляли серебряная призерка прошлого года Туули Томингас, а также Сюзан Кюльм и Йохана Талихярм.

Томингас (0+2+2+2) была второй после второго огневого рубежа, но затем шесть промахов оттеснили ее дальше. В итоге она заняла 23-е место. Кюльм (1+1+0+2) лидировал до последнего огневого рубежа, но два промаха все испортили. Талихерм (0+2+2+0) заняла 13-е место.

Чемпионкой мира в суперспринте среди женщин стала словачка Паулина Батовская-Фиалкова, допустившая один промах, на 11,5 секунды опередила финку Суви Минккинен (1) и на 20,2 секунды - чешку Луцию Харватову (5).

Чемпионом мира в суперспринте среди мужчин стал украинец Дмитрий Пидручный (1), опередивший на 5,2 секунды товарища по команде Артема Тищенко (1) и на 7,5 секунды - чешского спортсмена Томаша Микиска (3). Рене Захна, единственный эстонец, вышедший в финал, занял десятое место (+43,1). В общей сложности Захна допустил пять промахов (1+1+1+2).

29-летний Рене Захна признался, что десятое место было бы минимальным результатом, на который он согласился бы перед стартом. „Когда я занимаю места с 11-го по 15-е, это немного подбешивает“, — признал Захна, но добавил, что в суперспринте есть большой риск полностью выключиться из игры в первых нескольких огневых рубежах. „По крайней мере, сегодня была борьба - я очень рад этому“.

Фотографии мужского суперспринта:

В субботу на чемпионате мира в Отепя состоятся спринты среди юниоров и взрослых.

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