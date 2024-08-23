ФОТО | Эстония не выиграла ни одной медали на Олимпийских играх в Париже. Смогут ли это сделать наши паралимпийцы?

„Прямые трансляции очень важны для нас. Наконец-то люди смогут увидеть, что там происходит“, — говорит Йыесаар.

„Я надеюсь, что благодаря трансляциям жители Эстонии увидят то, ради чего мы работаем каждый день, что это чрезвычайно захватывающие соревнования, очень высокого уровня. Надеюсь, вы все будете смотреть и держать за нас кулачки!“ — добавил Топкин.

В своей вступительной речи президент Эстонского паралимпийского комитета Моника Хауканымм также подчеркнула важность прямых трансляций: „Мы участвуем в Паралимпийских играх как независимая страна с 1992 года. Спустя 32 года мы пришли к тому, что эстонский народ может участвовать в Паралимпийских играх. Мы все смотрели Олимпийские игры в Париже и болели за наших спортсменов. Но и на Паралимпийских играх есть на что посмотреть, ведь на них представлено много интересных видов спорта. Спасибо всем, кто маленькими шажками ведет нас по этому огромному пути к миру, в котором все равны!“.

В мировом масштабе Паралимпийские игры в Париже знаменательны тем, что впервые в истории логотипы и талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр совпадают.

„Да, но у нашего маскота есть небольшая особенность - но с ней он еще прикольнее“, — продолжила Хауканымм. „Вы можете спросить: „Какое это имеет значение?“. Но на самом деле это очень важно. Сегодня мы движемся к тому, чтобы говорить об играх, которые предназначены для всех людей. Мы больше не делим спортсменов на две части, а все больше и больше объединяем их“.

Церемония открытия 28 августа и церемония закрытия 8 сентября будут в прямом эфире транслироваться одновременно на Delfi и ETV. Паралимпийские игры будут транслироваться бесплатно и в прямом эфире только на Delfi TV. Точное расписание трансляций будет опубликовано в понедельник.

Когда эстонские спортсмены участвуют в соревнованиях?