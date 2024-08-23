ФОТО | Эстония не выиграла ни одной медали на Олимпийских играх в Париже. Смогут ли это сделать наши паралимпийцы?
Сегодня в таллиннском офисе Amserv Ярве была представлена сборная Эстонии в составе пяти человек, которая примет участие в Паралимпийских играх в Париже, начинающихся на следующей неделе. Среди претендентов на медали - пловец Матс Топкин и метатель диска Эгерт Йыесаар. Впервые в Эстонии Паралимпийские игры будут транслироваться в прямом эфире.
„Прямые трансляции очень важны для нас. Наконец-то люди смогут увидеть, что там происходит“, — говорит Йыесаар.
„Я надеюсь, что благодаря трансляциям жители Эстонии увидят то, ради чего мы работаем каждый день, что это чрезвычайно захватывающие соревнования, очень высокого уровня. Надеюсь, вы все будете смотреть и держать за нас кулачки!“ — добавил Топкин.
В своей вступительной речи президент Эстонского паралимпийского комитета Моника Хауканымм также подчеркнула важность прямых трансляций: „Мы участвуем в Паралимпийских играх как независимая страна с 1992 года. Спустя 32 года мы пришли к тому, что эстонский народ может участвовать в Паралимпийских играх. Мы все смотрели Олимпийские игры в Париже и болели за наших спортсменов. Но и на Паралимпийских играх есть на что посмотреть, ведь на них представлено много интересных видов спорта. Спасибо всем, кто маленькими шажками ведет нас по этому огромному пути к миру, в котором все равны!“.
В мировом масштабе Паралимпийские игры в Париже знаменательны тем, что впервые в истории логотипы и талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр совпадают.
„Да, но у нашего маскота есть небольшая особенность - но с ней он еще прикольнее“, — продолжила Хауканымм. „Вы можете спросить: „Какое это имеет значение?“. Но на самом деле это очень важно. Сегодня мы движемся к тому, чтобы говорить об играх, которые предназначены для всех людей. Мы больше не делим спортсменов на две части, а все больше и больше объединяем их“.
Церемония открытия 28 августа и церемония закрытия 8 сентября будут в прямом эфире транслироваться одновременно на Delfi и ETV. Паралимпийские игры будут транслироваться бесплатно и в прямом эфире только на Delfi TV. Точное расписание трансляций будет опубликовано в понедельник.
Когда эстонские спортсмены участвуют в соревнованиях?
Эстонию представляют пять параспортсменов: пловцы Матс Топкин, Робин Ликсор и Сюзанна Каул, метатель диска Эгерт Йыесаар и триатлонистка Лаура-Лийс Юурсалу. Каул (соревновательный класс S10) станет первым представителем Эстонии, кто выйдет на старт; она примет участие в заплыве на 50 м вольным стилем в первый день соревнований, 29 августа. Ликсор (соревновательный класс SB8) 30 августа выступит на дистанции 100 м брассом. 1 сентября Юурсалу (PTS5) примет участие в женском триатлоне. Йыэсаар (F44, в сочетании с классом F64) 5 сентября будет метать диск, Каул (S10) примет участие в заплыве на 100 м на спине 6 сентября, а Топкин (S4) стартует на дистанции 50 м на спине 7 сентября.
Среди тех, кто имеет реальные шансы на медаль - Топкин, воспитанник тренера Марта Мэнделя (шестой на дистанции 50 м на спине и 14-й в вольном стиле на Олимпийских играх 2021 года в Токио), и Йыесаар, который имеет общего тренера (Март Ольман) со словенским метателем диска Кристьяном Чехом (восьмой на Олимпиаде 2016 года, пятый в 2021 году).
„Каждый спортсмен мечтает о медали на крупных соревнованиях, и я тоже. На Олимпийских играх в Токио и чемпионатах мира мне пока не удавалось подняться на пьедестал, но это не значит, что мечта исчезла“, — сказал Топкин на пресс-конференции.
На пресс-конференции были объявлены знаменосцы делегации Эстонии на церемонии открытия: Робин Ликсор, который выступал в той же роли в Токио, и триатлонистка Лаура-Лийс Юурсалу.
За годы своего существования Эстония завоевала 20 медалей на Паралимпийских играх. Последним обладателем золотой медали стал Кардо Плоомипуу (бронзовая медаль на дистанции 100 м на спине в категории S10) на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.
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