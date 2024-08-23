ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (912-й день) | 81 российский солдат срочной службы перестал выходить на связь с родственниками с начала наступления ВСУ в Курской области
Подводим итоги очередного дня войны.
По меньше мере 81 российский солдат срочной службы перестал выходить на связь с родственниками с начала наступления ВСУ в Курской области.
Это установила „Русская служба Би-би-си“ на основе изучения открытых данных. Родственники срочников жалуются в соцсетях, что не могут получить информацию о них ни в военкоматах, ни в воинских частях.
Запорожская АЭС оказалась „на грани блэкаута“ (полного отключения от сети), утверждают в украинском „Энергоатоме“.
Сейчас станция соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи „Днепровская“. В „Энергоатоме“ говорят, что под управлением российского руководства на АЭС „углубляется деградация на всех направлениях эксплуатации“.
Шесть семей из Ейска Краснодарского края подали иски к Минобороны, требуя возместить ущерб от падения военного самолета Су-34 на жилой дом в октябре 2022 года.
Три иска суд уже частично удовлетворил, назначив, впрочем, истцам компенсацию меньше запрошенных ими в качестве возмещения морального вреда сумм.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, приехавший в Киев, встретился с Зеленским и посетил вместе с ним мультимедийный мартиролог, посвященный детям, погибшим во время войны.
Зеленский заявил, что Индия и Украина в ходе визита согласовали документы о сотрудничестве в четырех разных сферах.
Российские войска на покровском фронте в Донецкой области наступают в направлении городов Селидово и Курахово. 22 августа они начали штурм города Новогродовка в Покровском районе — последнего перед Селидово.
Кроме того, они пытаются обойти Новогродовку с востока. Жителей населенных пунктов Покровского района, куда пытаются прорваться российские войска, эвакуируют в менее опасные места.
Украинское наступление в Курской области продолжается, несмотря на прибытие в район боевых действий российских резервов. ВСУ пытаются расширить плацдарм вдоль границы и одновременно прорваться вглубь территории России.
В то же время российские войска совершили прорывы украинской обороны в Донецкой области — к югу от Покровска и в Торецкой агломерации. Российское наступление не только не остановилось после атаки ВСУ в Курской области, но даже существенно ускорилось.
Российская армия атаковала территорию Украины двумя баллистическими ракетами „Искандер-М“/KN-23 и 16 ударными дронами типа „Шахед“, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
14 беспилотников были сбиты, еще два — „локационно потеряны“. ПВО работала в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.
Минобороны России отчиталось, что в течение ночи силы ПВО сбили семь украинских беспилотников.
Четыре дрона были уничтожены над Белгородской областью, три — над Курской. Губернаторы регионов о повреждениях и пострадавших не сообщали.
Около Курчатовской АЭС ночью был сбит украинский беспилотник, утверждает ТАСС со ссылкой на источник.
По его словам, дрон обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива. Агентство публикует фотографии обломков беспилотника, где и когда они сняты — неизвестно.
США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму около 125 миллионов долларов.
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на американских чиновников. Он включит ракеты ПВО, боеприпасы для систем HIMARS, противотанковые ракеты „Джавелин“, оборудование для борьбы с дронами, артиллерийские боеприпасы, транспортные средства и другое.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал в Киев с первым визитом с начала полномасштабной войны, пишет Times of India.
„Я с нетерпением жду возможности продолжить предыдущие беседы с президентом [Владимиром] Зеленским об укреплении двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями о мирном урегулировании продолжающегося конфликта на Украине“, — говорилось в заявлении Моди накануне визита.
По материалам „Медузы“.
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