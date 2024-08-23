ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (912-й день) | 81 российский солдат срочной службы перестал выходить на связь с родственниками с начала наступления ВСУ в Курской области

По меньше мере 81 российский солдат срочной службы перестал выходить на связь с родственниками с начала наступления ВСУ в Курской области.

Это установила „Русская служба Би-би-си“ на основе изучения открытых данных. Родственники срочников жалуются в соцсетях, что не могут получить информацию о них ни в военкоматах, ни в воинских частях.

Запорожская АЭС оказалась „на грани блэкаута“ (полного отключения от сети), утверждают в украинском „Энергоатоме“.

Сейчас станция соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи „Днепровская“. В „Энергоатоме“ говорят, что под управлением российского руководства на АЭС „углубляется деградация на всех направлениях эксплуатации“.

Шесть семей из Ейска Краснодарского края подали иски к Минобороны, требуя возместить ущерб от падения военного самолета Су-34 на жилой дом в октябре 2022 года.

Три иска суд уже частично удовлетворил, назначив, впрочем, истцам компенсацию меньше запрошенных ими в качестве возмещения морального вреда сумм.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, приехавший в Киев, встретился с Зеленским и посетил вместе с ним мультимедийный мартиролог, посвященный детям, погибшим во время войны.

Зеленский заявил, что Индия и Украина в ходе визита согласовали документы о сотрудничестве в четырех разных сферах.

Российские войска на покровском фронте в Донецкой области наступают в направлении городов Селидово и Курахово. 22 августа они начали штурм города Новогродовка в Покровском районе — последнего перед Селидово.

Кроме того, они пытаются обойти Новогродовку с востока. Жителей населенных пунктов Покровского района, куда пытаются прорваться российские войска, эвакуируют в менее опасные места.

Украинское наступление в Курской области продолжается, несмотря на прибытие в район боевых действий российских резервов. ВСУ пытаются расширить плацдарм вдоль границы и одновременно прорваться вглубь территории России.