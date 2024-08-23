Правдива ли эта рассылка с предсказанием скорой победы России в войне?
В августе 2024 года в соцсетях и мессенджерах распространилось сообщение о нескольких успешных операциях российской армии в ходе вторжения в Украину, которые в ближайшем будущем должны привести к победе РФ в войне. Мы проверили достоверность этой рассылки.
В довольно объёмном вирусном сообщении, которое расходится по WhatsApp, Viber, Telegram, „ВКонтакте“, Facebook и другим соцсетям, говорится следующее (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены):
„ВСЕМ, ВНИМАНИЕ ВСЕХСегодня ВКС РФ нанесли мощнейший и ослепляющий удар по Киеву. Уничтожена радиолокационная станция, которая отвечала за безопасность северо-восточной части Украины. В щепки разнесён Центр Размещения Спецназа ГУР (г. Вышеград, Киевская обл). Цель атаки: устранение возможности диверсионных операций со стороны укро-террористов на территории росс.регионов. В Хмельницкой обл. рой БПЛА-камикадзе прилетел на аэродром „Староконстантинов“,теперь там вообще никто не сможет базироваться. В Винницкой обл. прилетело по международному аэропорту „Винница“, где находилась секретная база: по обучению и подготовке лётного состава и там же проводился ремонт самолётов, территорию аэропорта не потушить до сих пор. В Сумской обл. ФАБы накрыли — расположение ВСУчек в Ахтырском р-не, звучали взрывы в Конотопе. Один источник из окружения президента РФ сообщил информацию, что Владимир Путин рассматривает вариант жёсткого ультиматума Украине. Народ требует победы и Президент готов к жёстким решениям. Чтобы закончить СВО и сохранить как можно больше жизней наших солдат, а также чтобы не проводить новую мобилизацию, Владимир Путин рассматривает вариант жёсткого ультиматума Украине. Путин потребует о выводе украинских войск с территории России (новые регионы) и добровольной сдаче Харькова, Николаева и Одессы.. В случае отказа, Москва в течении 24 часов объявит настоящую войну Киеву. После чего в течении 72 часов будут уничтожены Киев, Львов, Днепр, Полтава, Тернополь и Винница. Остальная территория Украины подвергнется массированным ракетно-бомбовым ударам. Бомбардировщики Ту-22М3 бомбами ФАБ-5000 уничтожат все мосты через Днепр, гражданские аэропорты, всю железнодорожную инфраструктуру. Центр Киева, все административные здания и бункеры будут уничтожены „Кинжалами“. Все подстанции электростанций будут уничтожены единым ракетно-бомбовым ударом из бомбардировщиков Ту-95мс.Спецназ ВС РФ в Киеве задержит всё высшее руководство Украины, а при невозможности ликвидирует на месте. И это только начало! Через 48 часов начнётся кульминация.С завтрашнего дня никаких картинок, открыток и видео. Там вирус. Хакеры объявили войну и в картинках с видео будут вирусы. После чего телефон или компьютер восстановлению не подлежит. Переписываться можно, но никаких картинок. Очень важно. Перешли своим друзьям и близким чтобы они не испортили свои и твой телефоны. Новости из сводки МВД.В связи с обстоятельствами в нашей стране начиная с завтрашнего дня появляются новые правила коммуникации. Все вызовы будут записаны. Все записи телефонных звонков записываются. Все сообщения и звонки от Whatsapp записываются. Мониторинг Twitter. Мониторинг Facebook. Мониторинг. Все социальные сети и форумы. Сообщите тем, кто не знает. Все устройства подключены к ведомственным системам CDMX. Будьте осторожны, чтобы не отправлять ненужные сообщения или информацию, противоречащие законам и морали. Избегайте говорить конфиденциальную информацию своим друзьям и родственникам. Расскажите своим детям и будьте очень осторожны! Очень важно передать это сообщение только сегодня. Потому что с завтрашнего дня в стране уже есть другая форма наблюдения. Невероятно, но верно. Просто отправьте его сегодня всем своим близким и друзьям. „Всё, что вы пишете или говорите, может быть использовано против вас, даже любая шутка!“РЕШЕНИЕ ПРИНЕМАЕШЬ САМ“.
Изучение поисковых запросов через сервис „Яндекс.Вордстат“ показывает, что рассылка стала распространяться на фоне вторжения ВСУ в Курскую область. Украинские военные перешли границу 6 августа, в течение двух дней стало понятно, что ситуация серьёзная, а российская армия, несмотря на заверения Министерства обороны, не может остановить продвижение противника. Анонимным письмом пользователи „Яндекса“ начинают интересоваться уже 9–10 августа. В нём обещано полное и очень скорое возмездие: в самое ближайшее время ожидается массированная бомбардировка военных объектов Украины, ещё „через 48 часов будет кульминация“. Таким образом, рассылка (точнее, её первая часть) представляет собой предсказание скорого и победного для РФ окончания войны после наступления ВСУ на международно признанной российской территории.
Как известно, ни через 48 часов, ни спустя две недели ничего подобного не произошло. Однако это ложное предсказание возникло не 9 августа в качестве реакции на военные действия в Курской области, а несколькими месяцами ранее. Предыдущий всплеск популярности первой части рассылки, свидетельствуют данные TGStat, пришёлся на май 2024 года, более заметный — на последнюю декаду марта. Оба раза анонимный автор также обещал победу в войне против Украины в ближайшие 48 часов. Например, 22 марта этот текст опубликовала Татьяна Маругова, которая называет себя поэтессой и членом Союза писателей России. Она придерживается ультрапатриотических взглядов, а в своём Telegram-канале много пишет о вторжении в Украину и православии.
Четыре варианта апокалипсиса: составной характер текста
Если внимательно посмотреть на текст рассылки, станет заметно, что он состоит из четырёх частей, по содержанию очень плохо связанных друг с другом. Это пример компиляции — искусственного объединения разных по происхождению текстов в один. В рассылке речь сначала идёт об успешных атаках по территории Украины, потом об ультиматуме, который Владимир Путин готов объявить Киеву, затем об атаке хакеров, которой могут подвергнуться россияне, а в завершение говорится о введении властями строгого контроля за гражданами через их гаджеты. Объединены эти сюжеты только ожиданием приближающихся значительных изменений.
Жанровый предок всех четырёх частей рассылки — так называемое круговое письмо (оно же святое или магическое), которое в современной форме появилось в Европе и Северной Америке в XIX веке. Как правило, в нём содержится некое апокалиптическое предсказание или, наоборот, рассказ о спасительном чуде. В более архаических вариантах это чудо было религиозным (явление Богородицы или излечение ребёнка), в современных речь чаще идёт, например, о выигрыше в лотерею. Обязательный элемент магического письма — приглашение читателя приобщиться к чуду. Для этого он должен совершить магическое действие — скопировать и распространить письмо (поэтому в английском языке оно и называется chain letter, от chain — „цепочка“).
Рассылка о скорой победе над Украиной унаследовала от текста-предка предсказательный характер: авторы предрекают сначала военный апокалипсис для Киева, а потом цифровой, по всей видимости, для россиян. Чтобы минимизировать последствия, говорится в третьем и четвёртом фрагментах, письмо надо распространить максимально широко.
Сюжет первый: разгром Украины
Первый содержательный фрагмент рассылки — рассказ о военных успехах РФ на территории Украины — представляет собой набор фраз, заимствованных с незначительными изменениями из статьи Елены Гамаюн в „Московском комсомольце“ от 15 марта 2024 года. Сравнительная таблица с отдельными фразами из обоих текстов представлена ниже. Содержательных отличий между ними нет, однако авторы анонимной рассылки вместо в основном формально нейтральных высказываний Гамаюн стараются использовать эмоционально окрашенные, а иногда и прямо оскорбительные формулировки.
Сюжет второй: ультиматум Путина
Вторая часть рассылки (о готовящемся ультиматуме в адрес Украины) взята из ещё более ранних публикаций. Как свидетельствуют данные TGStat, в основу вирусного текста лёг пост Telegram-канала „Незыгарь“ (ныне НZГ), размещённый 9 июля 2022 года. Запись была посвящена состоявшейся двумя днями ранее встрече Путина с руководством Госдумы РФ. „Заявления президента на встрече с лидерами парламентских фракций относительно Украины означали смену текущей мирной концепции СВО на умеренно-агрессивную. Однако, в случае признания Российской Федерации страной — спонсором терроризма по запросу Украины, Москва в течении 24 [часов] объявит войну Киеву“, — пишет „Незыгарь“ без указания источника. Далее автор публикации рассказывает об уничтожении в течение трёх суток крупнейших городов Украины, основных мостов через Днепр, аэропортов и вокзалов, работе ДРГ в Киеве и более активном вовлечении Беларуси в войну. Постом поделились многие крупные прокремлёвские Telegram-каналы.
Некоторые из них опубликовали немного отредактированную версию того же текста в период с 23 по 28 сентября 2022 года. В обновлённом варианте „смену текущей мирной концепции СВО на умеренно-агрессивную“, по мнению Telegram-каналов, означало не заявление Путина на встрече с лидерами Госдумы, а его обращение от 21 сентября того же года, в котором президент РФ объявил о начале частичной мобилизации и проведении „референдумов“ на оккупированных территориях Украины. Именно после завершения „голосования“, утверждали блогеры, Путин якобы и объявит ультиматум Киеву. Примечательно, что подавляющее большинство подобных постов содержало рекламные ссылки на крупные прокремлёвские Telegram-каналы и были удалены спустя сутки после публикации.
Тот же метод набора просмотров и подписчиков (а также заработка денег на рекламе) блогеры применили ещё трижды. В конце декабря 2022 года они объявили признаком приближающегося ультиматума Украине выступление Путина на коллегии Министерства обороны. В августе 2023 года Telegram-каналы (на этот раз со ссылкой на неназванный источник в окружении президента РФ) сообщили, что такое решение будет принято после провала украинского контрнаступления, а в марте 2024 года — что после президентских выборов в России.
Сравнение разных версий показывает, что в тексте каждый раз убирали детали, становившиеся неактуальными на момент публикации. В результате редактуры некоторые фразы стали безграмотными — например, „Путин потребует о выводе украинских войск“.
Сюжет третий: страх перед хакерами
Страх потери контроля над своими цифровыми устройствами — один из самых распространённых в современном обществе. Ещё в 2020 году сообщения об опасности стикеров и картинок с надписью „Доброе утро“ распространялись в WhatsApp не только в России, но и в Казахстане.
В 2022 году, на фоне войны в Украине, появляется новая версия предупреждения об атаке хакеров, которые якобы рассылают мощный вирус через картинки в WhatsApp. Уже через несколько дней после начала полномасштабного российского вторжения в соцсетях появляется довольно подробное предупреждение, но со временем текст сокращается.
С августа 2022 года пользователи „Яндекса“ регулярно пытались проверить, соответствует ли предупреждение действительности. По данным „Яндекс.Вордстат“, за это время начальную фразу рассылки про хакеров вводили в поисковую строку более 46 000 раз.
Сюжет четвёртый: цифровой ГУЛАГ
В 2017 году в российских и казахстанских соцсетях появляется паническое предупреждение об усилении мер контроля, предположительно, силовыми структурами: звонки через мессенджеры будут записываться, а общение через социальные сети — мониториться. С тех пор русскоязычные пользователи регулярно распространяют эту рассылку, а её получатели пытаются проверить достоверность этой информации. По меньшей мере 48 000 человек пытались сделать это через поисковую строку „Яндекса“ (при этом мы учитывали только запросы по первой строке рассылки).
Два сюжета — про хакеров и про цифровой ГУЛАГ — объединились в один не позднее лета 2023 года. Пик популярности этой комбинированной версии пришёлся на март 2024 года.
***
Таким образом, вирусная рассылка, ставшая популярной в августе 2024 года, состоит из четырёх фрагментов, появившихся в разных источниках на протяжении последних нескольких лет — как до, так и после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. При этом два сюжета (взятые из статьи „Московского комсомольца“ и поста „Незыгаря“) рассказывают о скорой победе РФ в войне с Украиной, а ещё два — о киберугрозах и усилении цифрового контроля над россиянами.
Российские сторонники войны, недовольные наступлением ВСУ в Курской области, нуждаются в эмоциональной компенсации и поэтому заинтересованы в продвижении этого текста. Однако в его распространении участвуют и те, кто, судя по профилям в соцсетях, придерживается весьма умеренных взглядов. Независимо от своего отношения к войне эти люди не замечают (или предпочитают не замечать) разнородность рассылки и отсутствие содержательных „швов“, которые могли бы объединить четыре разных по своим посылам фрагмента.
В ситуации социальной катастрофы усиливается желание человека поддерживать контакты с близкими людьми. Делиться в семейном или домовом чате рекомендациями, схожими с содержащимися в вирусной рассылке, — доступный и нетрудоёмкий способ проявления заботы. Недаром, как показывают исследования, именно люди, склонные к альтруизму (готовые посидеть с котом, принести бульон больной соседке и т. д.), с большей вероятностью будут рассылать и пугающие (в том числе фейковые) новости в мессенджерах. Более того, отражение в вирусном тексте сразу четырёх разных страхов увеличивает вероятность того, что хотя бы один из них будет востребован читателями, а рассылка будет направлена дальше по цепочке в неизменном виде.
Итог: Фейк