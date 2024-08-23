Правдива ли эта рассылка с предсказанием скорой победы России в войне?

„ВСЕМ, ВНИМАНИЕ ВСЕХСегодня ВКС РФ нанесли мощнейший и ослепляющий удар по Киеву. Уничтожена радиолокационная станция, которая отвечала за безопасность северо-восточной части Украины. В щепки разнесён Центр Размещения Спецназа ГУР (г. Вышеград, Киевская обл). Цель атаки: устранение возможности диверсионных операций со стороны укро-террористов на территории росс.регионов. В Хмельницкой обл. рой БПЛА-камикадзе прилетел на аэродром „Староконстантинов“,теперь там вообще никто не сможет базироваться. В Винницкой обл. прилетело по международному аэропорту „Винница“, где находилась секретная база: по обучению и подготовке лётного состава и там же проводился ремонт самолётов, территорию аэропорта не потушить до сих пор. В Сумской обл. ФАБы накрыли — расположение ВСУчек в Ахтырском р-не, звучали взрывы в Конотопе. Один источник из окружения президента РФ сообщил информацию, что Владимир Путин рассматривает вариант жёсткого ультиматума Украине. Народ требует победы и Президент готов к жёстким решениям. Чтобы закончить СВО и сохранить как можно больше жизней наших солдат, а также чтобы не проводить новую мобилизацию, Владимир Путин рассматривает вариант жёсткого ультиматума Украине. Путин потребует о выводе украинских войск с территории России (новые регионы) и добровольной сдаче Харькова, Николаева и Одессы.. В случае отказа, Москва в течении 24 часов объявит настоящую войну Киеву. После чего в течении 72 часов будут уничтожены Киев, Львов, Днепр, Полтава, Тернополь и Винница. Остальная территория Украины подвергнется массированным ракетно-бомбовым ударам. Бомбардировщики Ту-22М3 бомбами ФАБ-5000 уничтожат все мосты через Днепр, гражданские аэропорты, всю железнодорожную инфраструктуру. Центр Киева, все административные здания и бункеры будут уничтожены „Кинжалами“. Все подстанции электростанций будут уничтожены единым ракетно-бомбовым ударом из бомбардировщиков Ту-95мс.Спецназ ВС РФ в Киеве задержит всё высшее руководство Украины, а при невозможности ликвидирует на месте. И это только начало! Через 48 часов начнётся кульминация.С завтрашнего дня никаких картинок, открыток и видео. Там вирус. Хакеры объявили войну и в картинках с видео будут вирусы. После чего телефон или компьютер восстановлению не подлежит. Переписываться можно, но никаких картинок. Очень важно. Перешли своим друзьям и близким чтобы они не испортили свои и твой телефоны. Новости из сводки МВД.В связи с обстоятельствами в нашей стране начиная с завтрашнего дня появляются новые правила коммуникации. Все вызовы будут записаны. Все записи телефонных звонков записываются. Все сообщения и звонки от Whatsapp записываются. Мониторинг Twitter. Мониторинг Facebook. Мониторинг. Все социальные сети и форумы. Сообщите тем, кто не знает. Все устройства подключены к ведомственным системам CDMX. Будьте осторожны, чтобы не отправлять ненужные сообщения или информацию, противоречащие законам и морали. Избегайте говорить конфиденциальную информацию своим друзьям и родственникам. Расскажите своим детям и будьте очень осторожны! Очень важно передать это сообщение только сегодня. Потому что с завтрашнего дня в стране уже есть другая форма наблюдения. Невероятно, но верно. Просто отправьте его сегодня всем своим близким и друзьям. „Всё, что вы пишете или говорите, может быть использовано против вас, даже любая шутка!“РЕШЕНИЕ ПРИНЕМАЕШЬ САМ“.